La Federació Balear presume de pilotos

Presume la Federació Balear de Motociclisme de pilotos y no es para menos. Le precede una historia mágica, vive un presente esperanzador y confía en un futuro repleto de éxitos. El motociclismo balear ha dado guerra y, según cuentan desde la Federació, la va a seguir dando. Grandes hitos del motor como Jorge Lorenzo o Luis Salom dieron paso a una generación ambiciosa y cargada de sueños formada por Joan Mir, Augusto Fernández o Izan Guevara. Pero es que, tras estas grandes figuras, los más jóvenes vienen pidiendo paso y así lo reconocieron en un acto organizado por el organismo presidido por Rafa Cañellas.

Guevara, piloto del equipo Aspar, y representante mallorquín en la categoría de bronce del Mundial es quizás, a día de hoy, la cara más conocida del Centre de Tecnificació de les Illes Balears (CTEIB). En él desembarcó hace ahora «cuatro o cinco temporadas» y, desde su llegada, su crecimiento ha sido exponencial. «Nada más aterrizar empecé a notar un cambio grande, sobre todo en el tema físico. Rápidamente empezaron a llegar los buenos resultados. Fui subcampeón de España y empecé a cosechar éxitos», relata el piloto sobre su evolución.

El Programa de Tecnificación Deportiva de Motociclismo nació ahora hace 13 años con la finalidad de impulsar a los deportistas en su etapa de perfeccionamiento, dándoles las herramientas necesarias como entrenamientos físicos, técnicos y tácticos, y atendiendo tanto a su especialización deportiva como a su formación docente y humana. A día de hoy la Escuela cuenta con ocho pilotos: Izan Guevara, Mateu Crespí, Mauro Osinalde, Lucas Villena, Marco Tapia, Marc Vich, Pau Salas, y Marc Martí.

A ellos cabe sumar siete jóvenes más que se encuentran dentro del programa de seguimiento. Pau Ramis, Joan Jordà, Pedro Alomar, Fernando Bujosa, Pau Terrasa, Joan Mir y Pau Deyà, esta última, la única fémina del entramado. «Yo corro el Nacional, el campeonato de Catalunya y el de Balears de motocross. Tengo la suerte de contar con buenísimas referencias dentro del CTIB y eso, lógicamente, me ayuda a mejorar en el día a día», relata la joven mallorquina.

«Este es mi tercer año en el programa de tecnificación», explica por su parte Mateu Crespí: «La verdad es que es una experiencia muy bonita. Conoces muchísima gente y aprendes mucho del resto de compañeros. Este año hemos empezado en el Campeonato de Balears de trial y he hecho primero en la primera carrera. Este fin de semana nos toca Nacional, donde también esperamos firmar un buen papel».

Por su parte, Mauro Osinalde, está firmando una gran temporada en el Nacional de motocross. El piloto balear es tercero de la general a falta de una sola carrera para finalizar el campeonato. Además, también es uno de los pilotos españoles que participa en el Europeo de 125cc. «Estudiar y entrenar no siempre es sencillo, pero gracias a este programa tenemos muchas facilidades que no tendríamos en otros centros. Siempre me ha parecido un ambiente genial, donde haces un grupo de amigos espectacular a los que les unen las mismas cosas. A nivel técnico y deportivo te dan muchas facilidades», zanja el joven piloto.