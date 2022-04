El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, expresó abiertamente su opinión sobre el ex presidente del club, Josep Maria Bartomeu, en el programa 'The Wild Project': "Nos mintió a la cara a Leo (Messi) y a mí en la Ciudad Deportiva. Él nos dijo que no sabía nada sobre el Barçagate".

El catalán, que es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Xavi Hernández, aseguró que en un primer momento le defendió públicamente en relación con el Barçagate: "Salí a defenderlo en rueda de prensa, pero él lo sabía: la persona encargada de todo lo sucedido es su mano derecha. En una entrevista posteriormente lo critiqué y me escribió para decirme que no es verdad". En este línea, el canterano reconoció que gran parte del problema reside en su entorno más cercano: "Suspendió a su mano derecha de empleo, pero no de sueldo. Tenía una relación cordial con él, pero que me mintiera a la cara en un hecho tan grave que ya hizo que lo cruzara. Se han tomado decisiones poco acertadas". Falta de liderazgo Piqué insistió en que Josep Maria Bartomeu no supo gestionar el liderazgo como responsable del club: "Hacemos el trabajo que nos marca el entrenador y este, a su vez, el del presidente. Pero Bartomeu no lo hizo y la falta de liderazgo se trasladó al campo. Estaría asesorado por gente que no tiene ni idea". También apuntó que no solía comparecer por la Ciudad Deportiva, algo que nunca llegó a comprender: "Bartomeu nunca venía a la Ciudad Deportiva. Quería complacer a todo el mundo y no sabía decir que no".