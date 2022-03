El Binissalem ve «desproporcionada» el acta arbitral del partido ante el Rotlet

El Binissalem consideró ayer «totalmente desproporcionado» el acta arbitral del Tercera División ante el Rotlet Molinar, del pasado sábado, en el que el colegiado aseguró que hubo incidentes, amenazas e insultos, teniendo que personarse la fuerza pública. «No hubo nada más que una tangana entre los dos banquillos y dos, repito, dos aficionados que se contestaron uno a otro con 25 metros de distancia entre ambos. Se oyen mil veces más insultos y discusiones en cualquier partido en Mallorca», señalaron ayer fuentes del club azul.

Agresión: Empujan al árbitro del Ferreries-Sant Lluís

Una agresión al árbitro provocó la suspensión del partido Ferreries-Sant Lluís, de la categoría cadete, en Menorca. El colegiado González Segura recibió un empujón del técnico local tras haber sido este expulsado. «En el minuto 70 el entrenador titular Bartolomé Carreras fue expulsado por el siguiente motivo: encararse y salir del banquillo hacia mi persona con los brazos levantados y chillándome de forma opresiva y violenta», dice el acta.

Tercera: Cristian Quintana debuta con solo 16 años

El jugador Cristian Quintana debutó ayer con 16 años en el Campos de Tercera ante el Inter Ibiza. El jugador del juvenil Preferente de Tomeu Obrador, se formó en la escuela del Campos, en alevín se fue al Espanya de Llucmajor y luego al Santa Catalina Atlético. En infantiles se le detectó la enfermedad de Crohn y estuvo a un paso de dejar el balompié. Después regresó al Campos donde ahora triunfa y es una de las promesas más firmes del club rojillo.

Juvenil Honor: Triunfo vital del San Francisco

El San Francisco no falló ante el colista Lleida al que ganó por 3-1 y sigue ‘vivo’ en el grupo. El Atlético Baleares se vio sorprendido por el Damm (0-1), mientras que el Mallorca estuvo a un paso de puntuar frente al líder Barcelona pero al final cayó por la mínima (1-0).

Primera femenina: El Baleares golea al Stadium

El Atlético Baleares se acerca al objetivo de la segunda plaza tras golear por 3-0 al Stadium. El Son Sardina empató a dos con el Zaragoza y el Collerense ganó 6-3 al Sant Lluís.

Primera femenina: Grave lesión de Marga Fullana

La nota negativa del fin de semana fue la grave lesión en una de sus rodillas de la capitana del Atlético Baleares Marga Fullana. «Me toca acabar la Liga de la peor manera: rotura de cruzados. Me ha tocado vivir la cara mala del fútbol, pero esto no queda aquí. Lo afrontaré con optimismo y convencida de que me haré más fuerte», señaló.

Segunda Futsal: Punto insuficiente para el Calvià

El Visit Calvià Hidrobal acabó cediendo un empate a cuatro ante el Talavera y lamentando su mal inicio de partido y su falta de acierto de cara a portería. El duelo estuvo marcado por las oportunidades, las superioridades y las defensas de ambos conjuntos. El Calvià alineó a: Asensio, Neguinho, Carlos, Naranjo y Gordillo. También jugaron M. Nicolau, Nando Torres, Leal, De Juan y Sergi.

Segunda B futsal: El Muro cae por 9-1 en Mataró

El Muro Futsal cayó por 9 a 1 en su visita al Aliança Mataró. Los catalanes no dieron ninguna opción a los murers. La primera parte terminó 4-0, y en la segunda parte llegó el gol del Muro Futsal por parte de Guille. El entrenador Tófol Seguí destacó que su equipo acusó las bajas con las que acudió al partido, además de la baja forma de algunos de los jugadores importantes.

Empresas f-11: Igualada del Playas ante el Excavaciones

El Playas Arenal dejó escapar los dos primeros puntos del Memorial Jaume Illana Núñez frente al Excavaciones Ernesto Castro en Sa Indioteria (4-4). Los de Juanjo Riu llevaron la iniciativa en el marcador hasta que, en el tramo decisivo, Mihai empató y Pau Villena volteó el marcador, que no sería el definitivo ya que José Ángel Arqués forzó las tablas en el añadido.

Base futsal: Amistoso de la selección benjamín

La selección balear benjamín de fútbol sala se ejercitó la semana pasada en el polideportivo de Son Ferrer donde se midió al conjunto local alevín. El combinado demostró buenas maneras ante un adversario superior y dejó sensaciones satisfactorias de cara al próximo Campeonato de España.