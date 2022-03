El tenista mallorquín Rafa Nadal destacó la capacidad que ha tenido de "adaptar" su juego a los desafíos de un 2022 que marcha inmejorable, con un 15-0, tres títulos, que le invita a "disfrutar el momento" en busca de seguir la racha en Indian Wells, torneo en el que debuta mañana ante el norteamericano Sebastian Korda.

"Llevo aquí más de una semana. Siempre lo disfruto. Es uno de mis torneos favoritos sin duda. Voy día a día, disfruto el momento. Es inesperado para mí estar en esta posición, así que estoy disfrutando cada día y disfrutando que estoy jugando bien. He ganado ya tres títulos este año y es increíble para mí", dijo este jueves Nadal.

El tres veces campeón compareció en rueda de prensa en Indian Wells con el optimismo de un 2022 pletórico, al que llegó con muchas dudas por seis meses sin competir y una operación en el pie. "Siempre he logrado encontrar la manera de adaptar mi juego cuando he necesitado mejorar. Algunos días he jugado agresivo y otros he jugado un poco más defensivo y más táctico", afirmó.

"Mi servicio está funcionando bien, que es importante a estas alturas de mi carrera. Después, creo que he sido valiente para jugar con la determinación adecuada cuando ha sido necesario. Estoy trabajando duro para mejorar, pero estoy contento con el nivel de tenis y de intensidad que estoy mostrando en la pista", añadió sobre los puntos clave para tener el nivel y los resultados.

Nadal confesó que esa lesión en el pie le hizo sufrir el año pasado, para llegar a un 2022 en el que ha levantado títulos en Melbourne, Acapulco y, sobre todo, su 21º 'Grand Slam' con la conquista del Abierto de Australia. "Intenté ser positivo. El año pasado no practicamos carrera o trabajo de movimiento", dijo.

"Después de Roland Garros no pude andar durante dos semanas. No estaba listo para Washington o Toronto pero quise probar, con dos meses terribles de entrenamientos. Ganar el Abierto de Australia fue muy importante, pero ser competitivo y disfrutar de la competición fue lo realmente emocionante para mí, ser capaz de jugar en un gran estadio con aficionados de nuevo", terminó.