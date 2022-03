Duras sanciones al Unión Latina

El Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) impuso ayer duras sanciones al equipo juvenil del Unión Latina después de los incidentes a la conclusión del partido, del pasado fin de semana, frente al Madre Alberta en el polideportivo sa Torre dels Enagistes de Manacor. El duelo, del grupo A de Segunda Regional, lo ganó el cuadro colegial por 1-3 y fueron expulsados hasta nueve jugadores del Unión Latina, siete de ellos por insultos y amenazas al árbitro, una vez concluido el partido.

Sanción: De 15 a 10 encuentros de suspensión

Competición al tener claro lo sucedido en el partido no abrió información y decidió suspender de 15 a 10 partidos para los siete jugadores implicados en el acoso al colegiado Nazareth Carrasco, que recibió numeras amenazas e insultos tras el pitido final como recoge el acta: «Te has cargado el partido y ahora pagarás por ello»; «Te vamos a reventar la vida»; y, entre otras muchas que pudo escuchar el trencilla: «De aquí no sales con vida» añadido a insulto fuertes hacia su persona. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de la Policía Nacional y del saber estar del Madre Alberta, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Sin jugadores: El Latina se queda sin efectivos

El Unión Latina juvenil no contará con jugadores para el próximo fin de semana en el que se mide al Sóller en Can Maiol. El conjunto de Manacor cuenta con una corta plantilla de 15 efectivos, y nueve están sancionados.

Multa: Sanción económica al Cardassar por incidentes

Competición también falló ayer sobre los incidentes ocurridos en el encuentro de Preferente entre el Cardassar y el Génova en Es Moleter de Sant Llorenç, en el que un espectador agredió a un jugador visitante. La FFIB ha multado al Cardassar por incidentes de público pero no le clausura el terreno de juego, aunque le advierte que de persistir este tipo de acciones será cerrado. En está ocasión la rápida actuación del club que preside Jaume Soler, que enseguida identificó al agresor, al que ya le ha prohibido la entrada al terreno de juego, ha sido atenuante para el comité en evitar el cierre del campo.

Ferriolense: Baltasar Maimó, nuevo presidente

El Ferriolense cuenta con nuevo presidente desde la semana pasada tras muchos años en la presidencia Miquel Torrens y su junta directiva. «Han terminado su etapa. Les deseamos lo mejor y esperamos que sigan animando al club desde otra posición, como siempre han hecho. Ahora queremos presentar la nueva estructura que encabeza el nuevo presidente Baltasar Maimó, que tendrá a Miquel Ramis como vicepresidente; Antoni González, secretario;. Marcos Larrea, tesorero; Miguel Ángel Gomila, vocal; Josep Joan Morell, contabilidad; y Lucas Pou, coordinación deportiva. Trabajaremos para que podamos disfrutar mucho en los próximos años», señaló la nota del club, informa B. Vich.

Empresas f-11: Comenzó el Memorial Jaume Illana

El campeón de Liga de fútbol-11 de empresas asumió su condición de favorito ganando con autoridad al Cafetería Son Oliva en un partido que encarriló en los primeros compases con dos tantos y que se fue al descanso con el definitivo 1-4. El delantero Héctor Pérez firmó un ‘hat-trick’, con gol olímpico incluido. Por su parte, el conjunto del Playas Arenal remontó en el municipal de Son Verí para terminar imponiéndose a un incómodo Restaurante Ruycal por 3-1. El jugador N’Yosu marcó en su esperado regreso a los terrenos.