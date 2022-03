La mallorquina Analía Domínguez conquistó su primera medalla de oro en la Liga Road to the Glory disputada el pasado sábado en Laredo (Cantabria). Un sensacional resultado que evidencia su gran progresión y que aspira a repetir en los próximos compromisos tras este primer Open nacional de la Liga Road to Glory.

Este evento, homologado por la Federación Española de Kick boxing y Muaythai, contó con la participación de alrededor de 400 competidores y 700 combates. En este campeonato hubo tres representantes del equipo de tecnificación de la Federación Balear de Kickboxing (FBKM) y que pertenecen al Club Agelai de Cala d’Or. Analía Domínguez ganó la medalla de oro en la categoría Old Cadets en Kick light (-60kg), plata en Kick light (-65kg) y también plata en light contact (-65kg). Por su parte, Rania Bachiri también estuvo a un gran nivel al conquistar dos subcampeonatos. Fue plata en Kick light (-55 kg) y Light Contact (-55 kg). Por último, Antoni Orzaez Adrover también subió al podio al quedar segundo y colgarse la medalla de plata en Kick light (-47 kg).