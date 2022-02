El Espanyol de Vicente Moreno y el jugador del Real Mallorca Brian Oliván han llegado a un principio de acuerdo para que la temporada que viene el futbolista bermellón vista los colores del conjunto catalán en Primera División. La noticia, que ya llevaba varios días cocinándose, ha sido confirmada este mediodía en la emisora RAC 1 de Barcelona.

El lateral izquierdo catalán de 27 años, que finaliza contrato con la entidad mallorquinista el 30 de junio, aterrizará como agente libre en el Espanyol. Pese a que la intención de Pablo Ortells, según ha reconocido en numerosas ocasiones, era prolongar su contrato con el Mallorca, el director deportivo nunca consiguió llegar a un acuerdo con el futbolista barcelonés, que acabará la temporada en la isla y hará las maletas para poner rumbo a Cornellà.

Oliván es el lateral izquierdo preferido por Luis García Plaza. El barcelonés aterrizó en el Mallorca la pasada temporada y gozó de protagonismo disputando un total de 30 encuentros en la competición regular. Este curso, el futbolista ha jugado 17 partidos, 14 de ellos como titular.

En el Espanyol coincidirá con un viejo conocido por la afición mallorquinista. Su técnico, Vicente Moreno, con quien no compartió vestuario en el Real Mallorca, será el encargado de dirigirle al frente del equipo. La noticia sobre su marcha no ha sentado nada bien entre los aficionados del conjunto bermellón, quienes no ven con buenos ojos que se marche a uno de los clubes con quien el Mallorca ha tenido mayor rivalidad durante las últimas temporadas.

Brian Oliván me has fallado 😔 — M 🔴⚫🏴‍☠️ (@maatigarcia19) 22 de febrero de 2022