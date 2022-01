«Este año me centraré en los Nacionales y en mejorar mis marcas»

Instalada en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con una beca de la Real Federación Española de Atletismo, Lucía Pinacchio (Morón, Argentina, 2002) no estuvo en Mallorca las pasadas Navidades, aunque sí pudo pasar las vacaciones con su familia en la nieve.

La temporada pasada fue campeona de España sub-20 de 800 metros en pista cubierta y subcampeona de Europa en 4x400 sub-20, formando parte del relevo español y batiendo el récord nacional de la categoría con 3:36.10. Unos problemas con el covid y un virus estomacal la dejaron sin entrenar durante un mes. Sin garantías de éxito para correr los 800 preparó los 400 metros, batiendo el récord de Baleares absoluto con 53.52; este registro le dio el Campeonato de España sub-20 al aire libre. Recordar que hace dos temporadas fue subcampeona absoluta de 800 metros, por detrás de la olímpica Natalia Romero.

La atleta mallorquina, una de las grandes promesas del medio fondo español, confirma que seguirá en el F.C. Barcelona, con cuyo equipo compitió la pasada semana en una competición de clubes internacional.

¿Cuáles son sus planes de cara a esta temporada?

Este año la categoría sub-23 tiene pocas citas importantes, pero está el Campeonato de Europa absoluto. Por tanto, tendremos que centrarnos en los Campeonatos de España de la categoría sub-23 y absolutos y mejorar mis marcas.

¿Que pasó la pasada temporada que solo disputó los 400 metros?

Lo pasé mal con el covid y también tuve un virus estomacal que me dejó sin poder entrenar durante un mes. Me propusieron que preparara los 400 metros, y como tenía el fondo de los 800 me dije ‘vamos a probarlo’... y salió bien. Incluso batí el récord de Baleares.

Antes entrenaba con Antonio Serrano, ahora lo hace con Arturo Martín. ¿El motivo?

La verdad es que no llegué a conectar con el grupo de entreno y me recomendaron a Arturo Martín.

¿Cómo ha sido cambiar de técnico? ¿Cómo van los entrenos con Arturo Martín?

La verdad es que muy bien. Los métodos que emplea son parecidos al de mi entrenador en Mallorca, Tomeu Rigo; estoy muy a gusto. Además, estoy con un grupo de entreno que nos llevamos muy bien, en los que destacan la medio fondista internacional Águeda Muñoz y los olímpicos Pablo Valladares y Fernando Carro, entre otros.