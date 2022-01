El Elche, lanzado y pletórico de confianza por su buen arranque en 2022, desafía este jueves (19.00 horas) a pesar de las numerosas bajas por covid al Real Madrid, que llega eufórico tras conquistar la Supercopa de España a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, que se disputa a partido único en el Martínez Valero.

Con el italiano Carlo Ancelotti no hay torneo menor. Es el mensaje que repite en el vestuario para que sus jugadores peleen por todo y no rebajen la intensidad. Tras eliminar con solvencia al Alcoyano y curar la herida que permanecía abierta del último tropiezo sonoro copero de hace un año, el Elche es el primer examen de la máxima categoría a un equipo lanzado en Liga y que llega tras proclamarse campeón de la Supercopa de España.

El desgaste en la competición disputada en Arabia Saudí y el largo viaje invita a Ancelotti a medir esfuerzos. Por eso se quedó en Madrid su gran referente goleador, el francés Karim Benzema, y debe decidir si conceder más descansos de inicio y dar entrada a jugadores que deben demostrar su valor, como el belga Eden Hazard o el galés Gareth Bale, gran novedad en la convocatoria que lleva inédito en el Real Madrid desde el 28 de agosto.

A la cita llega el equipo blanco condicionado por las bajas, especialmente en línea defensiva con Dani Carvajal ausente por coronavirus, Militao por sanción y Jesús Vallejo por una lesión muscular. David Alaba está recién recuperado de unas molestias musculares que le hicieron perderse el clásico de Riad y la citación de un central del Castilla, Mario Gila, aparece como novedad.

La portería seguirá siendo en Copa del Rey para el ucraniano Andriy Lunin, sin la presencia del indiscutible Thibaut Courtois, que no viaja por una indospisición. También se pierden el partido Marco Asensio y Mariano Díaz. Sumado al descanso de Benzema provocará que el tridente muestre caras nuevas. Con el serbio Luka Jovic como el único 9 y el liderazgo ganado a pulso para el brasileño Vinícius, a quien su técnico no ve cansado. Eduardo Camavinga y Fede Valverde pueden dar un respiro a Toni Kroos y Luka Modric; mientras que Hazard tiene muchas opciones de regresar al once tras quedarse sin minutos en la Supercopa.

El conjunto ilicitano, revitalizado desde la llegada del técnico Francisco Rodríguez a su banquillo, ha puesto tierra de por medio con el descenso y confía en vivir una jornada histórica ante el conjunto madridista, que no quiere sorpresas en un torneo que se le ha atragantado en las rondas finales en los últimos años.

El duelo copero estará marcado por las ausencias y dudas en el bando ilicitano. Los contagios por covid se han multiplicado en el vestuario del Elche y han afectado tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Francisco y su ayudante, Jaime Ramos, no podrán dirigir al equipo desde el banquillo tras haber dado positivo, como los jugadores Javier Pastore y Josema Sánchez, bajas seguras para este encuentro.

Tampoco estarán disponibles el argentino Darío Benedetto, quien ya se ha desvinculado del club para firmar por el Boca Juniors, ni Enzo Roco, Iván Marcone y Pedro Bigas, los tres con problemas físicos. Las altas en la citación pueden ser las de Fidel Chaves y Helibelton Palacios, quienes ya han superado el covid, mientras Pablo Piatti y Kiko Casilla son duda, ya que deben completar dos resultados negativos en las pruebas.

La alineación es una incógnita, y más si se tiene en cuenta que ambos equipos se volverán a enfrentar el domingo en la Liga, aunque en Madrid. También es probable que Francisco apueste por un equipo repleto de titulares en busca de un resultado histórico en un torneo del que el Elche ya logró llegar a la final en 1969.