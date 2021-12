«Hay muchos nombres sobre la mesa y el de Toni Vicens está ahí. Tiene mucho mercado en Sudamérica con ofertas, económicamente, más fuertes que las que podemos ofrecer nosotros, pero tenemos que reforzarnos en esa posición». Pau Tomàs no ha disimulado este martes en la rueda de prensa cuando le han preguntado sobre el interés del Palmer Alma Mediterránea Palma para incorporar al pívot mallorquín. Sin embargo, el técnico de Llucmajor ha deslizado que es complicado por las numerosas propuestas que tiene el jugador, que ha triunfado en las máximas categorías de Colombia y Argentina en los últimos cursos. Lo que es seguro es que el Palmer Palma está rastreando el mercado en busca de baloncestistas que eleven su nivel para tratar de salir de los puestos de descenso a la LEB Plata.

Tras la marcha de Fausto Ruesga, que se ha unido a las de Mendy y Lugarini, Tomàs ha lanzado un mensaje a sus pupilos. «Está claro que jugadores como Marc Peñarroya o Joan Feliu tendrán que dar un paso adelante y se lo hemos dicho. Fausto nos pidió salir. No es que estuviera mal aquí, pero nos dijo que quería buscar otras opciones y si un jugador quiere salir nosotros no vamos a poner pega alguna. Le deseamos la mayor de la suertes», ha subrayado. El preparador, que comparte banquillo con Álex Pérez, ha lamentado que se suspendiera por positivos en ambos equipos el duelo que debía disputarse este miércoles ante el Oviedo en Pumarín. «Debemos aprovechar esta semana en la que al final no vamos a competir para seguir trabajando. En la situación en la que estamos no es un momento para dar vacaciones, todo lo contrario», ha destacado.

Tomàs ha hecho un balance de este primer tramo de competición, en la que el equipo es último, con solo un triunfo y doce derrotas. «El trabajo individual es bueno, pero a nivel de resultados la valoración no puede ser buena ya que a todos nos gustaría estar en otra situación. Estamos como colistas de la categoría. Ese punto de madurez que nos falta para poder ganar esos partidos ajustados lo debemos tratar de acelerar al máximo de cara al próximo partido que será contra el Cáceres», ha resaltado convencido.

El técnico no se ha mostrado partidario de incorporar a un psicólogo deportivo para tratar de mejorar la nefasta situación en la tabla. "En principio no es algo que nos planteemos porque la comunicación con los jugadores es muy cercana. Cuando tienen algún problema, al trabajar de manera tan cercana y constante con ellos, esa confianza y respeto que hay no nos ha hecho plantearnos ayuda externa. Los jugadores saben que el único modo de salir de esta situación es trabajo, trabajo y más trabajo. Si algún jugador precisase de esa ayuda externa sí la buscaríamos, pero hasta el momento no hay ningún jugador que nos haya dicho que la precise", ha analizado.

El mallorquín también ha pedido "responsabilidad" tras las numerosas suspensiones de partidos debido a los casos de coronavirus en distintos equipos de la LEB Oro. "Lo primero que hemos hablado entre nosotros es el tema de la responsabilidad, de tener cabeza para no hacer según qué cosas y evitar aglomeraciones. Les hemos dicho que tengan esa responsabilidad y cuidado en sus ratos libres porque lo que no queremos es tener que parar. Estamos viendo que ya hay aplazamientos y lo que se ve es que la Liga va a continuar y que llegará un momento que habrá un colapso de partidos y que tendremos semanas de tres partidos porque habrá encuentros entre semana. Eso es un poco lo que nos esperamos que suceda”.