Dos brotes de covid en doce meses castigan al Feníe Energía Mallorca

Como si de un ‘déjà vu’ se tratara, el Feníe Energía Mallorca Voley Palma de la Superliga Masculina ha revivido un diciembre negro azotado por el repunte de contagios de covid. En este mismo mes del año anterior fueron cuatro jugadores y un técnico los casos positivos. Actualmente hay once de los doce efectivos disponibles en el encuentro del pasado sábado –en Son Moix ante el Arenal Emevé–, que deberán pasar las fiestas confinados en sus casas.

Este nuevo brote, con un alcance que supera el 90% de la plantilla, ejemplifica claramente el cambio de paradigma de la pandemia en doce meses de margen. El primer componente del Feníe Energía afectado que se ha expresado públicamente ha sido Dani Ruiz. El líbero de 26 años publicó en las redes sociales un vídeo desde su casa en Cantabria, donde cumple el aislamiento.

«He vuelto a coger el virus por segunda vez a pesar de haberme vacunado en agosto» Dani Ruiz - Jugador del Feníe Energía Mallorca

«He vuelto a coger el virus por segunda vez a pesar de haberme vacunado en agosto. La verdad es que es una desgracia, pero me siento bien y simplemente he tenido un poco de mucosidad. No es nada preocupante», reconoció Ruiz, que agradeció los mensajes recibidos por parte de aficionados al voleibol y allegados. El jugador cántabro lamentó la «mala suerte de haberme vuelto a contagiar en diciembre de este maldito coronavirus que nos está destrozando la vida a todos». Sobre el resto de la plantilla, Ruiz aclaró que todos «están bien de salud, aunque agotados psicológicamente». El también líbero de la selección española apeló a «fiarse de los expertos y no saltarnos las normas ni las indicaciones, porque esto no es ninguna broma y es peligroso».

Responsabilidad

Dani Ruiz se apenó también por el hecho de enterarse «el día que estás viajando desde Mallorca que tendrás que hacer la cuarentena y pasar las navidades encerrado en una habitación de mi casa, cuando venía para aprovechar el poco tiempo que tienes disfrutándolo con la familia». El jugador del Feníe Energía culminó el vídeo con un mensaje dirigido a los seguidores: «Disfrutad de los vuestros, vosotros que podéis, pero con cautela».