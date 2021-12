Suspendido el Binissalem-Felanitx de Tercera División por covid

La Tercera División balear no para en el habitual descanso con motivo de las fiestas navideñas y ha programado este fin de semana jornada de Liga, la vigésima. No obstante, la mayoría de equipos decidió adelantar sus partidos y el domingo solamente se disputará el Sóller-Mercadal (16:00 horas). Un encuentro no se pudo jugar, el Binissalem-Felanitx, que fue suspendido al haber varios jugadores con covid. Ahora el Comité de Competición decidirá la fecha de este duelo.

Tercera División. El líder Mallorca B no afloja y golea al Inter Ibiza El líder Mallorca B sigue con su racha triunfal y en esta jornada venció holgadamente por 3-0 al Inter Ibiza. El resto de resultados de esta intempestiva jornada han sido: San Rafael, 0-Platges de Calvià, 0; Serverense, 0-Portmany, 2; Llosetense, 1-Campos, 0; PE Sant Jordi, 2-Son Verí, 1; Poblense, 2-Manacor, 0; Santanyí, 0-Constancia, 0; y Rotlet Molinar, 1-Murense, 2. Homenaje. Binissalem y Alaró recordaron a Joan Francesc Las plantillas del Binissalem y Alaró juvenil rindieron un emotivo y merecido homenaje al jugador Joan Francesc Carbonell Bauzà, fallecido el pasado 12 de octubre en accidente. Los familiares del finado futbolista recibieron el cariño de los presentes y varios obsequios en su recuerdo ante el sonoro aplauso de los presentes, informa Jaume Pons. Base. Las categorías inferiores descansan hasta pasado Reyes Los equipos de fútbol base sí que gozarán de descanso en estas fiestas navideñas y volverán a la competición después de Reyes. Féminas. Juanpe Rivas sustituye a Manolo Rodríguez en el Baleares B El Atlético Baleares ha comunicado que Manolo Rodríguez ha dejado de ser entrenador del Atlético Baleares en su segundo equipo de la sección femenina. Junto a él, abandonan la entidad Manolo Rueda y Pau Mulet. Sí permanece en el club, y se mantiene en el staff técnico del equipo, Tolo Gayà. El nuevo entrenador es Juanpe Rivas, técnico con amplia experiencia en los banquillos en Reto Iberdrola, especializado en la etapa formativa. El club agradece enormemente el trabajo de Manolo Rodríguez durante más de dos años y le desea, tanto a él como a su equipo, lo mejor en el futuro. Empresas f-11. El líder Ángeles Custodios remonta ante el Son Oliva Los aspirantes al título cumplieron con los pronósticos en la última jornada del año. El líder Ángeles Custodios tuvo que remontar por dos veces ante el Cafetería Son Oliva, al que terminó venciendo por 3-2. Playas Arenal y Restaurante Ruycal solventaron sus respectivos compromisos (8-0) y se mantienen en segunda y tercera posición, respectivamente. Empresas f-7. Bar Remendón y Panord siguen fuertes en la cabeza En la zona alta de fútbol-7 de empresas, victorias de Cuida tu cabello Bar Remendón (4-1) y Panord Rentacar Formentor (2-0) y traspiés del Renault Arenal Peña Bética en la Colònia de Sant Jordi (4-4). Por lo que respecta al resto de partidos, Ca’n Pereó (0-6), Aficionats Consell (1-3) y 6Kaires S’Espipellada (3-2) sumaron los tres puntos, mientras que el Campos-M. Collins Marbres Cuixac terminó en empate (2-2). Empresas. Finaliza la Copa Apertura en la competición de fútbol sala Finalizó la Copa Apertura con el Central Pérez Studio Racing Andratx como campeón con 14 puntos, seguido muy de cerca por Los Parceros con 13. En la última jornada, tanto celestes como granas no fallaron y vencieron de forma clara y contundente (12-5 y 10-1). A destacar los diez tantos marcados por Musta Montasser del Alcúdia, que finaliza en lo más alto del ranking de goleadores. Ahora el torneo empezará pasado Reyes.