Las lesiones pasan a ser un tema tabú en el Mallorca

Si de un tiempo a esta parte, por obra y gracia de Javier Tebas, las piedras en el camino para que los periodistas ejerzan su trabajo se amontonan, la penúltima genialidad, vaya usted a saber de quién -porque nadie se otorga la autoría- es que, a partir de ahora, el Mallorca no informará de los motivos de las bajas de sus jugadores, muy a pesar de un Luis García al que hay que reconocer que informaba con todo lujo de detalles. Es decir, que ni se nos ocurra preguntar porque, advierten, se dará la callada por respuesta. Por eso se desconocen los motivos de la ausencia ayer de Russo en Los Cármenes, se supone que por dar positivo por covid. Es el absurdo elevado al cubo. Se arguye que esta medida se aplica por el protocolo de protección de datos. Un exceso de celo exagerado si se trata, tanto de un golpe en la rodilla, por poner un ejemplo, como de un percance de gravedad. Las lesiones forman parte del fútbol y no por ocultarlas se evitarán.

La peor manera de despedir el año.

Es verdad, posiblemente la derrota del Mallorca en Granada sea abultada por los méritos de uno y otro equipo, pero no se puede decir que fuera inmerecida para los andaluces, que hicieron más y mejor para buscar la victoria. La segunda parte de los de Luis García fue un esperpento y un canto al conformismo. Desde el pitido inicial tras el descanso se vio que el equipo daba por bueno el empate. Incluso con el 2-1 tampoco se vio una pizca de ambición. Y así va a ser muy difícil ganar partidos. Los veinte puntos a falta de una jornada para el final de la primera vuelta es una cifra más que interesante, pero no vale dormirse porque los de abajo aprietan. Su verdugo de ayer se coloca a un punto y, ahora, las plazas de descenso están a cinco tras la victoria del Getafe. Toca espabilar porque lo que ahora es una relativa calma se puede transformar en nervios si no amplía su casillero de victorias, solamente cuatro en 18 jornadas.

Las absurdas quejas de Lopetegui.

Podría haberse ahorrado el entrenador del Sevilla las quejas al terreno de juego del Andratx, al que la semana pasada eliminó en los penaltis en la Copa del Rey. Muy diferente fue su discurso antes del partido, tremendamente correcto, diciendo que el formato de la Copa es el que es y que, como todos los equipos, tienen que adaptarse al terreno de juego que le toque. Pero, tras el partido, y todavía con el susto encima por el ridículo que hubiera supuesto quedar apeado por un equipo de Segunda RFEF, cambió el guión y cargó contra el estado del campo. No tenía ninguna necesidad, y más después de haber solventado la eliminatoria, eso sí, con más pena que gloria. Debería aprender de Imanol, entrenador de la Real Sociedad, que después del partido ante el Zamora visitó el vestuario rival y felicitó a los modestos jugadores del equipo castellano.

Otra vez en alerta por la covid.

La variante Omicron empieza a hacer estragos en el fútbol español e internacional. Ayer se tuvo que aplazar el Atlético Baleares-San Fernando por varios casos en el equipo andaluz, y el Lugo-Almería por 23 casos en la plantilla y cuerpo técnico de los gallegos. En la Premier hasta seis partidos se han debido aplazar por la dichosa pandemia que se resiste a dejarnos en paz.