«Si somos capaces de sacar el partido, nos afianzamos en los puestos altos de la clasificación», aseguró ayer Antonio Vadillo, que añadió: «Nos daría confianza de que estamos en una dinámica buena, aunque siendo conscientes de que tenemos margen de mejora».

«Hay momentos de la temporada en que lo más importante es el resultado por encima del juego. Y ahora estamos en ese momento», sentenció el técnico jerezano, que agregó: «El equipo cada vez se va acercando más a lo que queremos ser y eso nos pone contentos».

«El Betis es un equipo que la clasificación no refleja los méritos que ha realizado en los partidos. La suerte no le está acompañando y de ahí que no esté teniendo mejores resultados», explicó Vadillo, quien advirtió del peligro del rival: «Tenemos que estar mentalizados de que va a ser un partido largo, tenemos que estar muy concentrados e imponer nuestro juego y desarrollarlo».

«Si competimos como lo hicimos en Santa Coloma, controlando el partido, tenemos grandes opciones de salir con la victoria», explicó el goleador Vilela.