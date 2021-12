José Contreras: «Preferiría que no nos tocara el Mallorca»

«Queremos seguir haciendo historia y seguir disfrutando. Lo tenemos claro», señalaron ayer tanto el presidente del CE Andratx, Rafel Ribot, como el entrenador de la primera plantilla, José Contreras, después de eliminar en sa Plana (2-1) el pasado miércoles al histórico Oviedo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En el pueblo, que se despertó ayer con resaca, no se hablaba de otra cosa, además de ser conscientes de la trascendencia de lo conseguido a nivel nacional.

«No fue nada fácil, especialmente en la segunda parte, pero los jugadores supieron estar en el campo y defender como nunca, y lo conseguimos», dijo Contreras, al que ayer apenas se le entendía después de pasarse el partido gritando para dar instrucciones a sus jugadores. «Tuvimos la fortuna de marcar dos goles en nuestras primeras aproximaciones y luego ellos redujeron distancias. Quedaban muchos minutos, pero sabía de nuestras posibilidades y el equipo creyó en el triunfo», añadió.

El técnico recalcó la importancia de la clasificación para el pueblo y el club: «Fue un partido histórico para todos. Ver las gradas repletas de gente y contar con su ánimo todo el tiempo fue una pasada. Luego vino la fiesta, fue una noche larga. Es que hay que imaginarse qué significa esto para nosotros».

En cuanto al rival en el sorteo de hoy, José Contreras no se pronunció. «Hemos de esperar ahora a ver quién nos toca. No tengo ninguna preferencia, cualquiera nos va bien. Tenemos claro que será bonito frente a cualquier rival. No obstante, sí que es verdad que a lo mejor me gustaría que no nos tocara el Mallorca, ya que es de aquí y preferiría a otro Primera. Tendría más gracia. De todas formas, sea el que sea, bienvenido será y lo disfrutaremos como nunca», comentó.

Por su parte, Rafel Ribot estaba también digiriendo aún la alegría. «De la eliminatoria ante el Oviedo me quedo con la cara de felicidad del público, de los aficionados, de los niños y, especialmente, de los socios fundadores, que estaban emocionados», dijo, y añadió: «No negaré que también ver la alegría de los jugadores y cuerpo técnico me emocionó».

Ribot tampoco tiene preferencia por un rival, aunque se le escapó que «Athletic de Bibao y Betis me gustarían». «Hemos de esperar el sorteo y que nos toque el que sea, no tenemos especial preferencia. Además, hemos de ser coherentes y, sea el que sea, sa Plana volverá a ser una fiesta. Bienvenido será nuestro próximo rival», manifestó.

Por último, el directivo tiene claro que «si pasamos, bien; si no, no pasa nada, con la fiesta y repercusión que tiene el pueblo ya nos basta y nos llena. Lo que tengo claro es que lucharemos y que los jugadores lo darán todo para pasar y seguir haciendo historia».

Sorteo

Real Mallorca, Atlético Baleares y Andratx estarán hoy en el bombo del sorteo para la segunda ronda de la Copa del Rey, que se celebra hoy viernes a partir de las 12 del mediodía en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Madrid. Al Andratx, que eliminó el miércoles al Oviedo, le tocará un equipo de Primera División –podría ser el Mallorca– y jugar de nuevo en su campo, sa Plana. El Baleares puede enfrentarse a un conjunto de Primera –podría ser el Mallorca–, un Segunda División o incluso un Primera RFEF.