Una pausa per reflexionar

No hi ha manera. El del diumenge era un partit important. Només una victòria i el rival, en una situació semblant. Té raó en Pau Tomàs quan a la roda de premsa posterior va comentar que s’hagués pogut guanyar, que la moneda va tornar a donar l’esquena al grup. Era un partit especial – així ho van assegurar els responsables de l’equip –, que s’havia de guanyar. Moltes expectatives i moltes esperances. A Osca, la setmana anterior, s’havia jugat malament i la imatge no va ser bona. Contra el Prat, millor, però insuficient.

Per ara la pel·lícula no satisfà. Tots esperàvem que fos més divertida, més entretinguda. Se passa massa pena. Afortunadament encara queda pel·lícula i ens segueixen assegurant que ben aviat els fotogrames ens acontentaran.

Tots sabíem que l’inici de lliga era complicat. Alguns dels rivals de les sis primeres jornades, per ventura molts, disputaran play-off d’ascens. Tots volíem que arribés un calendari més assequible. Tres partits per enlairar una nau a la que la sort li va girar l’esquena només començar. Tres partits contra rivals també amb dificultats de classificació: Juaristi, Osca i Prat. I el balanç, pobre. Una victòria i dues derrotes.

El primer tram, exigent i amb un equip que s’estava fent. Als darrers enfrontaments, dificultats i entrebancs: el jugador més determinant, lesionat. I al darrer partit, a més a més, jugadors que aportaven molt ofensivament, al banc per personals... Les lesions, malauradament, formen part del joc i també, les faltes: els jugadors han de tenir el grau de concentració necessària per controlar-les.

La lliga s’atura. Aquesta setmana hi ha partits de seleccions. Els mallorquins tornaran a jugar el 5 de desembre. Aquest parèntesi competitiu ha de servir per recuperar jugadors, per seguir entrenant i per reflexionar. Per fer net. No basta dir que les victòries arribaran. No basta esperar pacientment. S’ha d’analitzar a consciència la situació i s’han de cercar solucions. Afortunadament resten vint-i-cinc jornades. Tot un món.

Esperem que aquesta pausa pugui servir per millorar, ha de servir per endreçar la pel·lícula que té el Palmer com a protagonista.