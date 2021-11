Pilotos mallorquines en el Mundial de motociclismo: Más experiencia que resultados

La 2021 será una temporada marcada siempre por el adiós de Valentino Rossi, que se despide del motociclismo tras 26 años al frente del Mundial, pero también será recordada, lógicamente, por los tres campeones que se subieron al primer escalón del podio en la clasificación general, Fabio Quartararo en MotoGP, Remy Gardner en Moto2 y Pedro Acosta en Moto3.

Sin embargo, para la armada mallorquina encabezada por el piloto de Suzuki Joan Mir, no ha sido una temporada especialmente plácida ni productiva. Para ellos llega el momento de analizar errores, aprender de lo vivido y pensar en el futuro.

Joan Mir aterrizaba en 2021 como vigente campeón de MotoGP. Todas las miradas estaban puestas en el joven y flamante piloto de 24 años, tras sorprender una temporada antes con una regularidad que le aupó al primer escalón. Los problemas con su moto empezaron demasiado pronto y, aunque la esperanza del palmesano era que la escudería japonesa los solucionara a lo largo del curso, esto nunca ocurrió. Cuando no eran los neumáticos, era la estabilidad de la máquina y cuando no, la velocidad punta.

Pese a todo, Mir ha firmado seis podios, ninguna primera posición, y ha conseguido finalizar el curso en el tercer escalón, a 70 puntos del campeón Quartararo y a 44 de Pecco Bagnaia. El mallorquín solo ha firmado dos ceros en todo el campeonato y en varias ocasiones ha conseguido incluso luchar por la primera plaza. «Este año no lo he pasado bien, no he disfrutado de competir. Estoy decepcionado porque me esperaba mucho más. Estoy aquí para ganar, no para acabar entre los tres primeros. Al menos me voy tranquilo conmigo mismo», resumió sobre sus sensaciones. Con contrato en Suzuki hasta 2022, Mir ya piensa en la temporada que viene. Entre ceja y ceja se ha marcado el objetivo de volver a ganar el campeonato y no cesará en su ahínco.

El representante mallorquín en la categoría intermedia, Augusto Fernández, ha rubricado un final de temporada casi perfecto. El de Pina, de 24 años, cierra el curso en la quinta posición, tras firmar un inicio muy dubitativo en el que se apuntó tres ceros consecutivos en Jerez, Le Mans y Mugello. Su progresión y su evolución fue constante, llegando a finalizar seis carreras en el podio. Su mejor resultado, un segundo puesto, lo logró en el Gran Premio de Emilia Romagna. Augusto se despide de la escudería Elf Marc VDS Racing con un sabor agridulce. La temporada que viene correrá en un equipo campeón, el KTM Ajo, y compartirá boxes con el debutante Pedro Acosta.

En la categoría de bronce, el piloto más joven de la parrilla del Mundial, Izan Guevara, ha crecido a pasos agigantados. El mallorquín del equipo Aspar Team, a quien se le había resistido el podio durante toda la temporada, logró una victoria de lo más rocambolesca en el Gran Premio de las Américas. Izan cierra el curso en la octava posición de la general, con tres ceros en el casillero, pero empapado por la experiencia y con la mente puesta ya en la temporada que viene, donde volverá a vestir los colores de la escudería española.

Por su parte Miquel Pons, en su estreno en Moto-E, ha cerrado el curso en la octava posición, con 73 puntos. El piloto de Campanet, además, debutó en Moto2 en Portimao, cubriendo la baja de Simone Corsi en el equipo MVAugusta Forward Racing. En el Gran Premio de Catalunya logró la victoria, brillando en un circuito que conoce a la perfección. Su ilusión es que algún equipo de Moto2 se fije en él la temporada que viene, pero mientras tanto seguirá trabajando.