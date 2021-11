Kubo espera volver a los terrenos de juego a principios de diciembre

«Estoy muy contento», señaló el futbolista en declaraciones a los micrófonos del club. «En mi primer día he trabajado fuerte y parece que poco a poco me voy a ir incorporando a la dinámica del equipo. La verdad es que me siento muy bien», aseguró el japonés.

El jugador de 20 años se lesionó durante el partido que el conjunto bermellón afrontó en el Santiago Bernábeu el pasado 22 de septiembre. El atacante fue sustituido al descanso por unas molestias en el menisco de la rodilla derecha, pero en aquel momento nada hacia presagiar que el futbolista tendría que estar fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo.

A lo largo de casi un mes la lesión le obligó a inmovilizar su pierna y, posteriormente, empezó a realizar trabajos en solitario en el gimnasio de Son Bibiloni. Este jueves, por fin, Kubo inició el trabajo sobre el césped, aunque por el momento lo hizo de manera individual, trabajando al margen de sus compañeros.

«Para mí han sido momentos complicados», reconoció: «Al final lo que más me gusta es estar dentro del campo y no fuera. Lo importante ahora es que ya empiezo a ver la luz al final del túnel y creo que ya queda poco para volver».

Kubo, quien reconoció hace solo unos días que se trata de «la primera lesión grave» de su carrera deportiva, podría regresar a los terrenos de juego en el partido que el Mallorca afronta el próximo 4 de diciembre en el Wanda Metropolitano. Esas son ahora mismo las previsiones más optimistas para el futbolista japonés, quien ayer indicó que una de las partes más complicadas en su recuperación ha sido seguir los partidos del equipo desde la grada. «La verdad es que me gusta estar dentro del campo, mucho más que fuera. Pero ahora no tengo otra opción y disfruto y sufro a partes iguales. Sufro a veces cuando el equipo va mal, pero disfruto cuando el equipo juega bien», reconoció.

El Real Madrid ha seguido muy atento la recuperación del futbolista japonés, quien a lo largo de estos casi dos meses ha viajado en numerosas ocasiones a la capital para que los servicios médicos de la entidad blanca supervisaran su evolución, según informó ayer el diario As. La última vez que Kubo estuvo en Valdbebas fuela semana pasada.