«El segundo puesto de Enric Mas es una pasada»

La segunda posición del artanenc, rubricada el pasado domingo en Santiago de Compostela, es un motivo de orgullo para sus compañeros de profesión, que descalifican las críticas que ha recibido por su supuesta falta de combatividad y lamentan que el ganador Primoz Roglic «estuviera a otro nivel».

«Es que no ha fallado en ningún momento. Lo que está haciendo en estos dos últimos años es espectacular, con dos podios en Vuelta y siendo quinto y sexto en el Tour de Francia, eso demuestra el gran nivel que tiene. Ha ido madurando a fuego lento y nos seguirá dando muchas alegrías», explica Colom. «Es que no es nada fácil lo que ha hecho, me parece una pasada», apunta Horrach, una opinión que comparte Reynés. «Es un súper logro increíble, ha demostrado que es muy inteligente durante toda la carrera, sabiendo lo que tenía que hacer», cuenta el de Deià. «Lo ha dado todo, el máximo de lo que podía y por eso no se le puede decir nada más porque Roglic ha sido superior respecto al resto», indica Tauler.

Gilet, por su parte, va más allá. «No ha cometido ningún error, para mí ha estado impecable. Le tenemos que felicitar porque ha sabido controlar sus fortalezas durante las etapas y siendo consciente de la realidad, que era la superioridad de Roglic. Ha demostrado tener claro dónde podía ganar la Vuelta y dónde no, es un campeón sereno», argumenta al otro lado del teléfono.

Es inevitable que en la conversación mantenida con este diario no duden a la hora de valorar las críticas, algunas muy sonoras, que ha recibido Mas por su excesivo conservadurismo a la hora de luchar por la primera posición en la ronda española. «Son comentarios absurdos de gente que no tiene ni idea de ciclismo. Es una gran tontería decir cosas así. Enric ha pensado en la general y no en ir a ganar etapas como Egan Bernal, por ejemplo. Cada uno tiene su táctica y su forma de afrontar las carreras», afirma Reynés.

Tauler tampoco se corta ni un pelo. «Es que es muy fácil opinar sentado en el sofá delante de la televisión, se le han hecho críticas exageradas porque deberían saber a la velocidad a la que va esta gente», comenta. Horrach está de acuerdo. «Con las redes sociales cualquiera opina y lo que digo es que hay que estar sobre una bicicleta para saber lo que es de verdad. Puedo asegurar que es muy difícil ser segundo en la Vuelta yendo a rueda, ya me hubiera gustado a mí hacerlo en mi etapa», desliza con ironía.

Colom también se muestra contundente. «Hay que ponerse en su piel para saber lo que ha hecho. Enric tiene muy claro lo que podía y lo que no podía hacer. Los que le critican deberían animarle porque comiendo palomitas en el sofá viendo la televisión cualquiera puede decir lo que sea. Lleva unos seis mil kilómetros entre el Tour de Francia y la Vuelta a España y cada uno ha jugado sus cartas. Atacar a Roglic no era lo mejor», resalta.

Gilet tampoco calla al respecto. «Es que la afición española es muy efervescente, de poca reflexión y eso también demuestra desconocimiento acerca de cómo es Enric. En todo momento sabía lo que tenía que hacer, sin impulsos que le pudieran perjudicar», reflexiona.

Eso sí, la mayoría de los consultados por este periódico creen que le hubiera favorecido un mayor respaldo del Movistar. «Con Alejandro Valverde hubiera tenido un apoyo fantástico, le ha faltado un poco de equipo, sobre todo al final», considera Reynés. El discurso de Horrach es similar. «Pues sí, con Valverde a su lado hubiera sido otra cosa y le habría ayudado con Roglic. Y la verdad es que lo de Superman López fue sorprendente al bajarse sin motivo», comenta.

Sin embargo, el propio Horrach cree que las elevadas expectativas que ha generado el artanenc desde hace tiempo no juegan a su favor: «Le colgaron el sambenito de que sería el sustituto de Alberto Contador y un ganador de grandes vueltas y quizá eso era demasiado, aunque todavía le faltan años para poderlo hacer. Siempre se le puede ganar a Roglic y Pogacar, como en su momento superaron a Indurain o Armstrong, por ejemplo».

Reynés es el que se muestra más rotundo a la hora de pronosticar el futuro de Mas. «Puede ganar el Tour de Francia», dice convencido sin mediar pregunta. «Este podio le seguirá dando confianza y tiene mucho margen de mejora, yo creo que no tiene tope y en los próximos cuatro o cinco años lo puede hacer», expresa antes de añadir un matiz. «Creo que debería alcanzar el pico de forma antes, a principio de temporada con las clásicas para llegar a tope al Tour. Ejercer de gran líder ya en este tipo de carreras y que sienta la rutina y la presión de un jefe de filas. Claro que se le puede ganar a Pogacar y Roglic», argumenta.

Colom también es optimista respecto a lo que puede ofrecer Mas en las próximas temporadas sobre el asfalto. «Estoy seguro de que nos dará muchas alegrías si sigue así. Ha ido escalando peldaño a peldaño en estas últimas temporadas de una forma espectacular, sin cometer fallos, estando con los mejores en el Tour y la Vuelta. Está madurando, es muy regular y después la carretera nos dirá, pero es inmenso lo que está haciendo», afirma visiblemente esperanzado.

Está por ver la evolución de Mas, el mejor corredor español del momento, pero su sensacional trayectoria invita al optimismo. «Es un gran éxito del ciclismo mallorquín», concluye Tauler. A sí es. Su segundo podio en una grande ya no se lo quita nadie.

El futuro | El Giro de Lombardia tras la ronda española

Enric Mas todavía no se va de vacaciones. El artanenc quiere alargar un poco más la temporada y tiene confirmada su participación en el Giro de Lombardia, aunque no será la última prueba del año. «Me encuentro bastante bien y me gustaría participar en las clásicas italianas de final de año, carreras atractivas, bonitas dentro del mundo del ciclismo», comentó visiblemente ilusionado el domingo en Santiago de Compostela. «Quiero disfrutar del momento», subrayó ante los periodistas tras ser segundo en la Vuelta.