Para sorpresa de todos, Xavi Torres regresa a la alta competición. El nadador paralímpico mallorquín ha anunciado esta mañana que participará en sus séptimos Juegos, los octavos si se tiene en cuenta que también acudió a Río acompañando al equipo español. El diario Marca ha adelantado la noticia y el propio Torres lo ha ratificado unas horas más tarde en sus redes sociales: “Supongo que va a ser una sorpresa para la mayoría... pero sí! Nos vamos a Tokyo a nadar los que serán mis séptimos Juegos Paralímpicos. De este modo, 29 años después de mi primera vez en Barcelona 92, me he clasificado para los Juegos”.

El mallorquín consiguió la mínima B oficial desde febrero de 2020, junto antes de la pandemia. El deportista ha llevado todo en secreto y solo sus allegados tenían conocimiento de dicho logro- “Ha sido un camino, el de los últimos tres años, que nos ha llevado finalmente a la participación en Japón y en el que no hemos hecho apenas ruido para no generar muchas expectativas ya que no sabíamos hasta donde llegaríamos, pero en el que tengo que agradecer a todas las personas que me rodean a diario su apoyo, discreción y ayuda”, ha reconocido Torres.

“A mis 47 años no pensaba estar a día de hoy escribiendo este post. Nadar ha sido para mí un modo de vida y nunca he dejado de hacerlo para tener una vida saludable en un medio que me permite sentir la libertad en el más amplio sentido. En mis pasadas participaciones la lucha por medalla ha sido una constante. Esta vez es distinto, ya que el mero hecho de estar allí es todo un regalo. Soy afortunado de que mi deporte sea en el agua ya que su ingravidez me permite seguir practicándolo sin temor a que tenga impacto en mi salud. Así mis entrenamientos han sido un equilibrio entre mantener mi técnica y trabajar para mantener una buena condición física en este ‘cuerpecito’. El mar ha sido un gran aliado para ello”, ha explicado Xavi Torres, cuya intención de es participar en tres o cuatro pruebas en Tokio, sobre los motivos que le han llevado a seguir compitiendo.

Cabe recordad que, tras Londres 2012, el paralímpico mallorquín se retiró y orientó su carrera en la faceta de entrenador. De esta forma ayudó en la preparación del equipo de la selección española en Río 2016. “Mirad por donde, en unas semanas estaremos disfrutando de esos Juegos tan especiales por todo lo sucedido en estos últimos dos años. Era un reto, y ahora toca hacerlo lo mejor posible en Tokyo. Como siempre digo: ¡Hemos venido a jugar!’ Aunque en esta ocasión las medallas las lucharán otros, trataré de dar otro pasito más para tratar de meter la cabeza en alguna final y ver esa lucha lo más cerca posible”, ha señalado.

Precisamente hoy se ha dado a conocer el numero de deportistas paralímpicos que representarán a España en Tokio. El combinado nacional acudirá a los Juegos, que se celebrarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre, con 135 deportistas, una cifra que supera en ocho a los 127 que acudieron a la última cita en Río de Janeiro en 2016.

La delegación española, en total, estará formada por 221 integrantes, de los cuáles 135 son deportistas -122 con discapacidad más 13 deportistas de apoyo- y 86 diferentes miembros entre entrenadores, médicos, fisioterapeutas, mecánicos y personal de organización y oficina.

En Tokio, el baloncesto en silla de ruedas y la natación serán los deportes con mayor representación española (24 cada uno), seguidos de atletismo (20), ciclismo (10), fútbol-5 y tenis de mesa (8), triatlón (7), piragüismo y remo (5), tenis en silla de ruedas (4), judo (3), halterofilia (2), taekwondo, tiro y tiro con arco (1).

La gallega Susana Rodríguez participará en dos deportes (atletismo y triatlón), por lo que serán 122 deportistas con 123 participaciones. Además, habrá 13 deportistas de apoyo entre guías de atletismo (5), triatlón para ciegos (3), pilotos de tándem (2), porteros de fútbol-5 (2) y timonel de remo (1).

En cuanto a la distribución por federaciones, 48 son de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), 29 de la de ciegos (FEDC), tres a la de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido(FEDPC) y dos a la de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

El programa paralímpico de Tokio está compuesto por 22 deportes, entre los que debutan el badminton y el taekwondo. España competirá en quince de ellos. En total, habrá más de 4.400 deportistas procedentes de 170 países.

Los 135 deportistas y deportistas de apoyo clasificados para Tokio superan la cifra de 127 de Río 2016. En aquella ocasión la delegación la formaron 201 personas, mientras que ahora lo harán 221.

La participación femenina de la delegación española será del 33% (40 mujeres), lo que supone un importante incremento con respecto a la cita carioca, dónde fue del 25% (23). En categoría masculina participarán 82 hombres (67%) en Tokio.

La edad media de los deportistas españoles es de 34,1, una cifra un poco superior a la de Río 2016, que fue de 32,6, mientras que un 42% de los deportistas debutarán en estos Juegos, lo que supone que existe relevo generacional en la delegación española.

Antes de viajar a Tokio, la delegación española se concentrará bajo un sistema de burbuja en Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva con el objetivo de evitar contagios por coronavirus de última hora que puedan poner en peligro su participación en los Juegos.