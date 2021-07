Gin Tonic Durán debuta esta noche en Vincennes

El reciente vencedor de la triple corona en el Hipòdrom Son Pardo, ganador del ‘Gran Premi’ de los 3, 4 y 5 años, debutará en la catedral del trote europeo en esta carrera europea reservada para ejemplares de 4 y 5 años, con menos de 105.000 euros de ganancias, sobre una distancia de los 2.100 metros en salida tras el autostart, donde se repartirá un total de 43.000 euros en premios.

Este hijo de From Above y Ultra Has, correrá totalmente desherrado y con el dorsal número 2, presentando sus credenciales en una prueba a la que llega tras ser el rival con más sumas ganadas de los 16 participantes.

Entre los principales favoritos que destacan los rotativos galos sobresalen Howdy Partner, con Adrien Lamy, el ejemplar entrenado y guiado por Jean Michel Bazire, Armour As, además de Gold Mencourt, con Gabriele Gelormini, y Handy Bourbon, con Alexandre Abrivard.