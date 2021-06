Ya está en casa. El recientemente proclamado campeón de Europa de Optimist, Xavier García Ollé (Palma, 17 de enero de 2006), ha regresado a Mallorca con la medalla de oro colgada del cuello y vitoreado en el aeropuerto por sus compañeros del Real Club Náutico de Palma. El joven regatista, tras desembarcar puntual de su vuelo VY3941 procedente de Sevilla, ha asegurado que conquistar el Europeo "ha sido un sueño". “Nunca pensé que lo podía conseguir pero gracias al trabajo de varios años, lo he logrado”, dijo a los medios que le aguardaban en Son Sant Joan. “Ha sido una enorme experiencia que pone punto y final a mi etapa en Optimist”, ha afirmado el regatista, quien todavía no ha decidido cual será su futuro inmediato en la vela. “Estoy dudando si probar en 420 o en 29er”, ha avanzado García Ollé, que durante este verano quiere “descansar, disfrutar de estar con la familia y jugar un poco al fútbol o al tenis de mesa, que también me gusta”.

El mallorquín está convencido de que todo lo que ha aprendido en Optimist le servirá para “aplicarlo en otras clases”. “Mi objetivo es ser constante”, ha sentenciado. Xavier García tiene quince años pero, según cuenta, sus inicios en la vela fueron cuando apenas tenía cinco, siempre en el Real Club Náutico de Palma (RCNP).

A la pregunta de si en algún momento se ha planteado convertirse en profesional de la vela, el de Palma ha afirmado: “Nunca lo he pensado… Mi idea es poder llegar a ser ingeniero naval”. En cuánto a la dificultad de las regatas del Campeonato de Europa de Optimist disputado en aguas de Cádiz, Xavier admite que liderar la competición masculina desde el primer día le dio muchos ánimos y “cuando entré en el grupo de oro me sentí con margen de maniobra y capaz de ganar”. García Ollé regresó a Palma acompañado de los también regatistas del RCNP Susana Bestard (19ª en la general femenina) y Juanito Bennássar (16º en la general masculina) y el resto del equipo balear. El entrenador, Jaume Genovard, no pudo acompañarles al estar transportando el material en una furgoneta desde Cádiz.

Xavier García Ollé, campeón de Europa de Optimist, es recibido por sus compañeros de club en el aeropuerto.

El director deportivo del RCNP, Manu Fraga, presente en la terminal aeroportuaria a la llegada de García Ollé y sus compañeros, anunció que “la próxima semana, el club organizará un acto institucional para homenajear a nuestro campeón de Europa, todo un orgullo para nuestra entidad”. “Xavi ha demostrado ser un grandísimo regatista. Sus dos últimos años han sido extraordinarios, estamos muy contentos”, ha declarado, en medio del jolgorio y los aplausos de los jóvenes deportistas y de varios padres y madres que se han dado cita en el aeropuerto palmesano. Ahora, la próxima cita de peso para el RCNP será la presencia del joven Tim Lubat (13 años) en el Mundial de Optimist que se disputará la próxima semana en Riva del Garda (Italia).