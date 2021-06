El Club Nàutic s'Arenal se convertirá durante todo julio y agosto en la base de operaciones del Campus marino - educativo Mallorca Dive Camp, organizado por la empresa de actividades náuticas Life & Sea junto a la Asociación Vellmarí. Se trata de un programa educativo pionero que este año celebra su segunda edición que trata de formar a niños y jóvenes en la conservación marina y la práctica del submarinismo, y se ha presentado esta mañana en las instalaciones del Club de la mano del explorador de National Geographic y reputado biólogo marino, Manu San Félix, junto al director gerente del Club Nàutic de s'Arenal, Ferran Muniesa, el director del Mallorca Dive Camp, Toni Frau y el alcalde de Llucmajor, Eric Jareño.

Para el director gerente del Club Nàutic de s'Arenal, Ferran Muniesa, que el Mallorca Dive Camp se celebre por segundo año en este este enclave de Palma, "es muy importante, ya que entra dentro de nuestros valores educativos y medioambientales. Para el club es muy positivo acoger eventos como este porque, recordemos, la bahía de Palma es una reserva marina riquísima en posidonia, que comienza en el propio CNA y que fue la primera que se catalogó así por el Govern Balear y por ello estamos muy agradecidos". "El objetivo es que iniciativas como estas se expandan por toda Mallorca y que, de esta forma, lleguemos a concienciar y a educar a todos los jóvenes de la isla del importante y magnífico hábitat que tenemos aquí", ha remarcado Muniesa.

Por su parte, el biólogo marino y director de la escuela de buceo Vell Marí, Manu San Félix, ha asegurado que "el Mallorca Dive Camp es un proyecto educativo y de responsabilidad social. Arrancamos en el peor momento el año pasado con la pandemia y este año parece que todo va a salir adelante porque la respuesta que estamos teniendo está siendo buenísima".

Manu San Félix ha afirmado además que, "creemos que podemos cambiar el futuro y la mejor forma es hacerlo a través de la educación de niños y jóvenes, ya que serán las nuevas generaciones las que velen por un mediterráneo sano y sostenible; la educación es básica para lograrlo y para ello organizamos esta experiencia, este Dive Camp, con todos los que se han involucrado en este proyecto, Fundació Marilles, Save The Med, Tursiops, la Federación de Actividades Subacuáticas, IMEDEA y un largo etc. Es un proyecto que ya tuvo una importante repercusión el año pasado y este año hemos mejorado las actividades y queremos que los niños vuelvan a disfrutar de esta experiencia y sean los encargados de transmitir los valores de la educación medioambiental a sus padres y demás adultos".

El director del Mallorca Dive Camp, Toni Frau, ha resaltado en la presentación que "hemos tenido muy buena respuesta por parte de los niños que ya participaron el año pasado, que lo han ido contando y nos han hecho de altavoz para que este proyecto fuera creciendo. Esto no es sólo un campamento de verano, si no que va mucho más allá aportamos un valor que no tiene precio".

"El año pasado educamos en torno a unos 700 niños y no conocemos a ninguna institución que lo haga de forma profesional, y esto es posible gracias a todos nuestros colaboradores y toda la educación que damos es de primer nivel, como por ejemplo en cachalotes con Tursiops, Shark Med en cuestión de tiburones, contamos con el IMEDEA y la UIB, es decir, no trabajamos con nadie que no cumpla nuestros estándares del valor de conservación y todos nuestros instructores son licenciados en sus especialidades, biólogos, ingenieros, ambientólogos, oceanógrafos, es decir, apostamos por una educación con mucho valor y que esperamos que se repita año a año y con la ayuda de todos, y especialmente del CNA, seguro que será posible", ha afirmado Toni Frau.

Finalmente, el alcalde de Llucmajor, Eric Jareño ha destacado que "el Mallorca Dive Camp del año pasado funcionó muy bien y este año volvemos a apostar por la concienciación, ya que caminar hacia un futuro mejor y mucho más sostenible". "Cuando se unen el Mallorca Dive Camp con el Club Nàutic de s'Arenal forman un tándem inmejorable y como institución estamos muy orgullosos y tienen todo nuestro apoyo", ha finalizado.

Todas las actividades, que darán comienzo el próximo 05 de julio y se extenderán hasta finales de agosto, tendrán como sede el Club Nàutic S’Arenal, donde se impartirán las clases de buceo y snorkel además de los talleres y clases teóricas en horarios de mañana y tarde y para un máximo de 30 niños.

El programa ha contado con una serie de becas y ayudas "proporcionadas por los diferentes patrocinadores y colaboradores, encargados de que este Mallorca Dive Camp haya podido ser una realidad para todos los niños de Mallorca", además de nuestra apuesta personal por este proyecto" finaliza Toni Frau, director del Mallorca Dive Camp.