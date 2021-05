Pérez: «Si fuera el Breogán estaría un poco asustado»

El entrenador del Palmer Palma Alma Mediterránea, Álex Pérez, era la viva expresión de la felicidad al término del partido disputado ayer en el Palau. Eufórico, cree en sus jugadores y en la posibilidad de obtener una nueva victoria el próximo sábado en Lugo, en el tercer y definitivo partido de la serie. «Si fuera el Lugo estaría un poco asustado. Después del partido de hoy (por ayer), de ver que Larsen no está a ritmo, que no tienen tiempo de descansar y nosotros, que somos un equipo plagado de jóvenes, estamos bastante frescos, tenemos opciones de pasar a semifinales. Será un partido durísimo, como el primero del play off, pero los chicos han visto que podemos, creemos en nosotros y se han llevado el premio del tercer partido, que es lo más importante y delante de mil personas», explicó el técnico del conjunto mallorquín.

«El planteamiento del partido en Lugo era el mismo que el de hoy», continuó explicando Pérez, «con un par de trampas para cortarle el ritmo a sus jugadores clave, pero el plan era casi calcado. Teníamos la duda de Larsen, pero queríamos hacerles correr mucho, porque contra más partidos pasen mejor, porque nosotros estamos más fuertes, somos más jóvenes y nos recuperamos antes. Por lo tanto, en el tercer partido intentaremos correr todavía más que hoy», comentó.

«Para nosotros es un premio estar en el playoff y hemos forzado un tercer partido. Los jugadores están muy contentos y ahora mismo están con un subidón que solo piensan en ganar el sábado», dijo, negando un bajón en el tercer cuarto: «Los partidos tienen altibajos», zanjo.