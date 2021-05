Joao Batista pone fin a su etapa en el Palma Futsal. El ala brasileño se desvincula del club una vez que no podrá jugar el próximo playoff al no recuperarse a tiempo de la lesión que le ha impedido jugar las últimas semanas y que ya se había decidido que no seguiría en la entidad cuando finalizase el contrato dentro de un mes.

El jugador y el club han pactado anticipar su salida ante la situación personal del jugador, que será padre en los próximos meses, y que lleva dos años sin poder viajar a su casa por culpa de la pandemia, por lo que el Palma Futsal le ha abierto las puertas para que pueda marcharse en las próximas horas y pueda disfrutar así de su familia ya que no llega a tiempo para jugar más en lo que resta de temporada según las pruebas realizadas. El ala brasileño se va después de siete campañas en el Palma Futsal recogidas en dos etapas, de 2012 a 2016 y de 2018 a 2021.

En la primera de ellas jugó la única final en la historia del club en la Copa del Rey. Después de dos años en Barcelona, regresó para iniciar la segunda etapa que ahora concluye con su adiós definitivo una vez que ambas partes habían decidido poner punto y final a la relación contractual. Joao es uno de los jugadores que más años ha jugado en el Palma Futsal y su rendimiento ha sido importante como integrante de un equipo que ha firmado los mejores años de la entidad en cuanto a resultados.

El jugador viajará a Brasil en las próximas horas y antes de hacerlo ha querido despedirse en público con una rueda de prensa que se ha llevado a cabo en el nuevo restaurante L’Artista, del complejo comercial de Son Moix. El club le ha hecho entrega de un cuadro en agradecimiento a su esfuerzo y compromiso durante toda su estancia, un detalle que siempre se tiene con los jugadores que han vestido la camiseta del club durante varias temporadas cuando visitan Son Moix. En este caso, como Joao se marcha a su país, se ha decidido hacerle entrega del recuerdo al finalizar la rueda de prensa de despedida. Acto seguido, el jugador ha acudido al entrenamiento para despedirse de sus compañeros y desearles suerte en lo que resta de temporada.

Joao: “El Palma Futsal siempre estará conmigo”

Joao Batista se despide del Palma Futsal entre lágrimas. El jugador brasileño se marcha del club tras haber defendido sus colores durante siete años. Una lesión le imposibilita continuar jugando con el equipo y el club le facilita su salida para que se pueda ir a Brasil con su familia.

El brasileño se ha mostrado triste por su marcha del Palma Futsal y de la manera en que se ha dado, pero contento por poder regresar a su país y reunirse con su familia. Joao asegura que, tras tantos años defendiendo los colores del cuadro balear, “solo tengo palabras de agradecimiento del fondo de mi corazón, el Palma siempre estará conmigo, donde yo vaya estaré viendo los partidos y seré un seguidor más”.

El brasileño mostró su tristeza por abandonar el club sin poder despedirse en la pista, pero contento con el rendimiento que está dando esta temporada: “No era la despedida que yo quería, me duele mucho no estar jugando. Son siete temporadas en el Palma Futsal y sabe que yo siempre pienso grande, como el club, de crecer cada año, y dejo el Palma con una sensación buena porque es un club que está creciendo cada año. Estamos en una temporada buena y creo que el Palma va a seguir creciendo mucho más”, afirma Joao.

El motivo de más peso que ha condicionado la decisión de Joao ha sido el volver a ver a su familia, momento en el que se ha emocionado al recordar a su abuela: “El verano pasado mi abuela falleció y por las circunstancias no pude ir a Brasil, lo pasé muy mal. Tengo ganas de ir allí, ver a mi familia, creo que me vendrá bien”, declara el brasileño.

Además, ha comentado cómo surgió su pensamiento de irse, a pesar de tener un año más opcional en el contrato, asegurando que “en diciembre hablamos con Tirado y le comenté que necesitaba un cambio de aires. Fue muy bueno conmigo, luego vino la lesión y me hizo pensar en mi familia y volver a Brasil”. Joao lo ha pasado mal este curso y declara que “es complicado porque pasas de estar jugando y viajando con los compañeros todo el año y ahora de la nada te paras y es muy doloroso. El equipo está en buenas manos para hacer algo grande esta temporada”, pero se queda con muy buenos recuerdos del club, aunque si tuviera que elegir uno sería “la final de la Copa del Rey contra ElPozo. Fue muy bonito, toda la afición allí en Sevilla volcada con el equipo… si no pasa algo más importante esta temporada para mí esto va a ser lo más significativo”.

Tirado: “Joao lo ha dado todo”

José Tirado ha querido acompañar a Joao en su despedida ante los medios de comunicación. El director general del Palma Futsal se ha mostrado agradecido con el brasileño asegurando que “le agradecemos sus servicios, habrá tenido momentos mejores o peores, pero ha sido un jugador que cuando se ha puesto la camiseta del Palma lo ha dado todo. Ha sido un referente para compañeros, para nosotros y para la afición. Siempre será uno de los nuestros y todo el mundo se acordará de él”.

Además, Tirado relaciona el progreso del jugador a nivel futbolístico con el del Palma Futsal y deja la puerta abierta a un nuevo regreso afirmando que “el crecimiento del Palma Futsal desde hace ya muchísimos años fue con la llegada de Joao, entre otros jugadores. En su momento tuvimos un hasta luego, ahora no sabemos si será un hasta luego o una despedida”.

Para concluir su comparecencia, el director general del cuadro balear quiso analizar la situación en la que se ha encontrado Joao esta temporada y aseguró que “sufrió una lesión de un mes y medio y va a estar de baja hasta finales de junio, por lo que las posibilidades de jugar son mínimas, aunque el Palma Futsal llegue a la final. Además, por la relación que tiene con su familia, son dos años que no vuelve a casa, por las circunstancias de la pandemia decidió quedarse en Palma. Va a volver a ser papá en breve y el club fue el primero en brindarle la posibilidad de poder adelantar su marcha a Brasil”.

Tirado aclaró la situación contractual entre el club y el jugador y cómo ha quedado la relación entre ambas partes asegurando que “había un año más opcional, pero tras un mutuo acuerdo, Joao pidió la posibilidad de poder salir a una nueva experiencia fuera de España. Joao hizo una apuesta por el Palma para que el club siguiese creciendo. El club le ha puesto las facilidades para que pueda volver a casa y pudiera seguir su recuperación con su familia”.