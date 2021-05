Sean Sadler fue el ganador absoluto de la XII Setmana de la Vela de Cala Gamba Trofeo Duran. El regatista del CN S’Arenal obtuvo tres primeros puestos en las cinco regatas de la clase Optimist disputadas la pasada semana y no pudo ser superado por ninguno de los regatistas de ILCA 4 e ILCA que este fin de semana se dieron cita en la Bahía de Palma. La victoria por clubes fue para el Club de Vela Port d’Andratx (CVPA).

En ILCA 6, Aina Bauzá, del CVPA, hizo valer su ventaja de la primera jornada y se llevó la victoria; Javier Plomer, del CVPA, se impuso en ILCA 4; en Vela Latina ganó el ‘Ventolina’ y el ‘Savanna’ venció en Llaüts Clàssics. Por categorías, los vencedores fueron: Pau Gomila (Sub 16), Allegra Mattos (Sub 16 femenina) y Lucía Fernández (Sub 18 femenina), en ILCA 4; Javier Seguí (masculina), en ILCA 6; Hugo Rodríguez (Sub 16), María Rosselló (Sub 16 femenina), Laia Mattos (Sub 13 femenina), Luca Abs (Sub 11) y Sibila Busquets (Sub 11 femenina), en Optimist; y Lorenzo Valobra (masculina) y Hanna Ronan (femenina), en Optimist D.