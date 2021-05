El mallorquín Rafa Nadal ha asegurado este marte que "en un mundo normal nunca" se perdería unos Juegos Olímpicos, pero ha reconocido que este contexto de pandemia crea una situación de incertidumbre que le impide tomar una decisión definitiva antes de los próximos dos meses. "No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara (sobre la participación en los Juegos de Tokio) porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", ha asegurado Nadal en rueda de prensa en Roma, donde debutará este miércoles contra el italiano Jannik Sinner.

Sinner, que se convirtió en el italiano más joven en entrar entre los mejores veinte jugadores del mundo desde 1973, debutó con autoridad en la tierra batida romana y se deshizo de Humbert en una hora y 29 minutos. Ganó 6-2 el primer parcial sin conceder ninguna opción de rotura al francés y, pese a perder el saque en el primer juego de la segunda manga, recuperó con dos roturas en los dos siguientes juegos al resto para sentenciar el choque con un 6-4.

Nadal y Sinner se han medido en una sola ocasión y el de Manacor impuso su ley en Roland Garros de 2020, en los cuartos de final, cuando triunfó en tres parciales (7-6(4), 6-4 y 6-1).