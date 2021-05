Posiblemente el encuentro de hoy (12:30 horas) ante Palencia perteneciente a la penúltima jornada de la fase regular, sea el más importante de los jugados hasta el momento y puede acabar siendo el que mayor alegría suscite en la familia del Bahía San Agustín porque hoy mismo el Palmer Palma puede clasificarse definitivamente para disputar los playoffs de ascenso a la ACB.

Si los inmobiliarios vencen a los palentinos y los pucelanos pierden en Granada, el Palmer Alma Mediterránea Palma habrá conseguido a falta de una jornada el billete del viaje al play-off de ascenso. Si los de Ciutat ganan o pierden ante Palencia, pero Valladolid vence en Granada, todo se decidirá en la última jornada en la que coincidirán pucelanos y palmesanos.

Una de las incógnitas del encuentro se centra en la reacción de los locales ante la transcendencia del enfrentamiento. ¿Serán capaces los pupilos de Pérez y Tomàs de gestionar correctamente la ansiedad que un partido de esta clase genera? Objetivamente no es un partido a vida o muerte, ya que, si el resultado final no es positivo, la semana siguiente en Valladolid dispondrán de una nueva oportunidad, la última, de certificar la clasificación. Hablar de lógica esta temporada en la categoría no tiene mucho sentido, ya que cada semana suceden resultados que los pronósticos más razonables no contemplan.

Sin embargo, si aislamos los datos objetivos de las estadísticas, se puede afirmar que Palmer y Granada inician sus encuentros respectivos ante Palencia y Valladolid con el cartel de favoritos. Hay que recordar que en la primera vuelta los isleños vencieron en Palencia por 73-77. Los palentinos son habituales de los cruces eliminatorios de la LEB Oro. La última temporada en la que no los disputaron fue en la 2011-12. Por ello en el club castellano la decepción ha sido grande. En esta segunda fase los resultados no han sido satisfactorios. De los ocho encuentros disputados hasta el momento, sólo han conseguido una victoria y llegan a Son Moix con una racha negativa de seis derrotas consecutivas, lo que les ha llevado a la cola de la clasificación.

El Destino Palencia no se juega nada. No tiene opciones de disputar las eliminatorias. Esta circunstancia presenta una doble lectura, que su rendimiento sea mayor, precisamente por la falta de presión clasificatoria o que los jugadores piensen más en las vacaciones que en el propio partido y sus prestaciones mengüen.

Sin embargo, Arturo Álvarez, su entrenador, ha recalcado la clara intención de su equipo de competir en Son Moix y lograr una victoria que permita finalizar la temporada con buen sabor de boca.

El rival

Los jugadores que en esta segunda fase más han destacado en el conjunto palentino son el pívot Sasa Borovnjak, el máximo anotador; el ala-pívot Sean Smith, el que más rebotes ha capturado, el que más balones ha recuperado y el que más tapones ha conseguido y que la semana pasada fue incluido en el quinteto de la jornada y el base Dani Rodríguez, el mejor asistente. El escolta Nicolás Richotti no jugará por positivo de Covid.

El Govern Balear ha ampliado el aforo de Son Moix a 962 personas. Desde el club se ha valorado este incremento de público como muy positivo y confía que su apoyo desde las gradas sea determinante para dar un paso más en esta ilusionante temporada.