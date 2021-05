Rafel Nadal se mostró contrariado tras caer eliminado ante Alexander Zverev en los cuartos de final del Mutua Madrid Open que calificó como «un paso atrás» en su evolución de la temporada. «Las sensaciones son negativas. Esta es una semana importante para mí. Es una semana que me hace ilusión aunque es un torneo complicado para mí por las condiciones. Estos días he dado pasos para adelante y este es uno para atrás. Las cosas empezaron bien pero a la hora de la verdad, en los momentos que tenía que definir el set, lo he hecho todo mal», reconoció.

Nadal explicó los errores que marcaron especialmente el primer parcial. «Sacando para el 5-2 cometí varios errores y en el 4-3 tuve otro break que no aproveché. Esta es la clave. A partir de ahí él es un gran jugador con condiciones favorables para mí y hoy me ha faltado», añadió el tenista mallorquín.

El balear apuntó que Zverev es un gran jugador que le pone en situaciones complicadas y ante el que es necesario estar al máximo nivel. «Es que he jugado con un jugador que solo con su servicio te pone en momentos complicados. Más que dar el nivel mínimo son condiciones que tengo que dar el máximo, no el mínimo. Son partidos distintos, por ejemplo, al de Rublev (en Montecarlo), la sensación de descontrol es mayor. Me voy de Madrid con sensaciones buenas en tónica general y con una fea de haber jugado con un gran jugador», insistió.

El tenista español lamentó no haber podido ganar el primer parcial a pesar de haber sido mejor que su rival. «En la mayoría del primer set fui mejor y eso es lo negativo que siendo mejor he perdido el set. Y esto es complicado de entender y más en mí que gano sets aun siendo inferior que el rival».

«Hay que felicitarle y yo evidentemente estoy triste por la derrota. Esta ha sido una oportunidad desaprovechada», agregó Rafael Nadal.

El resumen que Nadal hace de sus participaciones en los torneos de tierra batida, Montecarlo, Barcelona y Madrid es simple. «La gira de tierra se resume en cuartos (Montecarlo), campeón (Barcelona) y cuartos (Madrid). Ahora viene Roma. Esto es lo que hay. El resto es invenciones y yo no soy de invenciones. Ahora el objetivo es ir a Roma y ganar Roma», concluyó el cinco veces campeón en Madrid.