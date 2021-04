Era el mes de desembre de 1964 quan va arribar a l’illa Javier Gato, un porter que havia de fer callar les crítiques a la porteria atlètica. En aquelles temporades post-descens de Segona Divisió, el que més destacava de les declaracions dels jugadors quan arribaven era la il·lusió de tornar a la categoria perduda. Així ho deia Gato: «Lo que más me entusiasma es el ánimo de los directivos y aficionados en el reingreso a Segunda División». L’opció Gato va sortir com aquell moix que intenta caçar ratolins amb guants. Ho reflectia l’àntic diari esportiu Fiesta Deportiva: «Vino Gato, vino cojo de una pata y ha resultado que en vez de solucionar dificultades ha problemado más la situación del Baleares». El mes de març de 1965 aterrava a Mallorca el porter lleidatà Rogeli Pàmpols que tornava a insistir en les mateixes declaracions: «Uno de los más grandes alicientes para fichar ha sido el entusiasmo que he comprobado en la persona del Presidente y Club en favor de llevarlo a Segunda División». La solució Pàmpols també va sortir foradada i no va complir amb allò que s’esperava d’ell. Quan va arribar Antoñito l’estiu de 2011 va dir: «Me ha convencido el proyecto ilusionante que me han presentado. El objetivo es el ascenso a Segunda, es una tarea complicada ascender pero yo espero poner toda mi ayuda para conseguirlo». Antoñito tampoc va poder fer que les il·lusions es complissin. Aquesta temporada, en la seva presentació, el porter Juan Carlos va explicar: «...ser consciente de que estamos en un club con exigencia máxima y con responsabilidad alta, que por circunstancias está en Segunda B. Pero la exigencia es estar cuanto antes en LFP». Juan Carlos ni tan sols ha arribat a acabar la temporada... Sembla que, a la pràctica, parlar dels somnis no ens ha anat bé. Aquesta segona fase s’ha plantejat amb la idea clara d’anar partit a partit i no fer volar coloms abans d’hora. Aquest full de ruta s’ha mostrat encertat. Hem de tocar de peus a terra i arribar al final amb la mateixa humilitat. El partit contra el Mèrida va ser una passa més d’un equip que ha aconseguit desfer-se’n de l’ansietat. Ara només ens hem de centrar en el proper partit contra el Don Benito.