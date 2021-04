Minuto 91 | Domingo de contrastes en Son Moix y en el Palau

Ahora sí. El Mallorca ya tiene motivos de sobra para sacar la calculadora y empezar a descontar hojas del calendario. Tras su aburridísima victoria ante el modesto Lugo, en un partido en el que lo único destacable son los tres puntos, el equipo de Luis García aventaja ya en ocho puntos al tercero, el Almería, nueve en caso de empate final al tener el golaverage a favor. Todo esto con apenas 24 puntos en juego. Ocho partidos donde lo tiene todo a favor. Por la mañana, en el Palau, se vivió un acontecimiento totalmente diferente. El Palmer Palma se impuso al Valladolid en un gran espectáculo de baloncesto en donde los 200 afortunados que presenciaron el duelo en directo se lo pasaron en grande, con triples imposibles, mates y robos de balón, según cuenta el cronista de este diario Josep Miquel Arbucias. La alegría por la victoria en ambos casos es la misma, aunque la forma de disfrutarla haya sido diametralmente opuesta.

Lago y Antonio son los positivos. Lago Junior y Antonio Sánchez son los jugadores del Mallorca que dieron positivo el pasado sábado. El del africano se supo el sábado después de que su federación, la de Costa de Marfil, le deseara una pronta recuperación. La del mallorquín se supo ayer, al quedar fuera de la convocatoria. El Mallorca y todos los clubes deben ir con cuidado porque, a partir de ahora, en el caso de quedarse solo con trece jugadores, se les da el partido por perdido. Poca broma.

El mal perder de Koeman. El entrenador holandés del Barcelona dio la nota al final del Clásico por su mal perder. Caliente por lo que consideró penalti no pitado a Braithwaite, Koeman se comportó como un ‘hooligan’ y no como el técnico de un club del prestigio del Barcelona. Su equipo no perdió por la actuación arbitral, sino porque en la primera parte fue superado por el Real Madrid, que pudo sentenciar. Su equipo reaccionó tarde tras el descanso. Ese es el resumen del partido. Todo lo demás son excusas de mal perdedor.

El sorprendente regreso de Toni Nadal. Sin duda, ha sido una de las grandes noticias de la semana deportiva. La vuelta al circuito de Toni Nadal, cuatro años después de desvincularse de su sobrino, no ha dejado indiferente a nadie. Ha habido muchas opiniones, pero la que realmente cuenta es la de Rafel, que ha bendecido el fichaje de su tío por el equipo del canadiense Felix Auger-Aliassime. Porque parece claro que sin su consentimiento, como director de la Academia, no hubiera dado el paso.

Paso al frente de Munar. El tenista de Santanyí culminó ayer una de las mejores semanas de su todavía joven carrera. Disputó, y perdió, su primera final ATP, el Andalucía Open, un 250, ante el número 15 del mundo, Pablo Carreño, en tres sets, y demostró que está preparado para codearse con los mejores. Número 81 del ránking desde hoy -ha llegado a alcanzar el puesto 52-, seguro que Munar extraerá buenas conclusiones de un partido que le servirá de lección para el futuro. Ha demostrado que tenis tiene. Ahora falta que sepa mantener el nivel, posiblemente lo más difícil.