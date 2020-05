Las peñas del Atlético Baleares, junto a la del Castellón y Cartagena, piden igualdad para preparar la fase de ascenso

La Federació de Penyes del Atlético Baleares ha emitido un comunicado, junto a las del Castellón y el Cartagena en la que reclaman a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que los jugadores de todos los clubes dispongan de los mismos plazos para preparar la promoción de ascenso a Segunda División.

Las aficiones de tres de los cuatro equipos campeones de Segunda B, el cuarto es el Logroñés, reclaman esta igualdad de condiciones una vez los equipos de zona que están en la fase 1 de recuperación en el estado de alarma por la crisis del coronavirus hayan podido iniciar los entrenamientos. "Si se llegan a fijar fechas para jugar el play-off exprés, deberíamos llegar todos con las mismas condiciones previas de entrenamiento. No pueden llegar algunos equipos con más semanas de entrenamiento que otros por la desescalada asimétrica o que haya jugadores de filiales que ya estén entrenando con sus primeros equipos profesionales", señalan. Sin mencionarlo, en esta nota deslizan que no entienden cómo el Ibiza o el Badajoz, implicados en la fase de ascenso, aunque no en la eliminatoria de campeones, ya han empezado a entrenar en su estadio, aunque sea de forma individual.

Estas federaciones de peñas también se muestran contrarias a que la fase de ascenso se dispute a puerta cerrada. Consideran que "es convertir el fútbol no profesional en aquello que no debe ser: un negocio y un simple producto televisivo". Las aficiones señalan que no pretenden que sus equipos asciendan sin méritos deportivos, pero creen que ser primeros de grupo y haber sido proclamados campeones "son méritos suficientes ante un eventual play off exprés que deja ya dos plazas para los campeones" y se pregunta: "¿Vale la pena un riesgo sanitario tan grande para unos réditos deportivos tan pequeños?".

Por último exigen "soluciones excepcionales" y cuestionan: "¿por qué en Europa el fútbol no profesional se ha suspendido y en España se quiere jugar?" o "¿va a responde Sanidad ante un eventual contagio?".