El Atlético Baleares pierde su imbatibilidad en casa ante un Ibiza que aprieta la liga

Hay Liga. El Atlético Baleares se ha encargado este mediodía de avivar el campeonato con su primera derrota del curso en su feudo ante el segundo clasificado de la tabla, la UD Ibiza (0-2). Un gol del exbalearico Kike López, con la inestimable ayuda de Manu Herrera bajo palos, y un incomprensible tanto en propia puerta de José Peris a falta de un cuarto de hora para el final del partido, aprieta la tabla y coloca a los de Pablo Alfaro a solo dos puntos de los mallorquines.

El inexpugnable Estadi Balear no fue el fortín de otras ocasiones. El Ibiza fue muy superior a un rival que se vio claramente perjudicado por dos errores garrafales. El liderato de la tabla sigue abierto a falta de diez jornadas para que finalice el campeonato. El Atlético de Madrid B se descuelga de la lucha tras su empate de este mediodía ante el Racing de Ferrol.

Una fisura había impedido a Manu Herrera formar en el once blanquiazul durante las últimas cuatro jornadas, pero el guardameta madrileño regresó al once en la matinal de este domingo con ánimo de revancha, tras el aparatoso duelo que vivió en la primera vuelta de competición en Can Misses. Por su parte, Samuel Shashoua y Jorge Ortiz esperaban su oportunidad desde la banqueta.

El encuentro empezó con una intensidad terrible, de un lado al otro del campo y con opciones para ambas escuadras. Como viene siendo habitual en los últimos partidos, Alberto Gil volvió a erigirse como la principal arma ofensiva de los mallorquines, con incesantes internadas por banda diestra de donde nacían la mayor parte de jugadas con peligro orquestadas por los blanquiazules.

Pero al paso por el 18 de partido el Estadi Balear se quedó helado. El exbalearico Kike López, diana de los pitidos de la afición balearica, realizó un disparo manso, con la zurda, desde la frontal del área. En un error garrafal de Manu Herrera, quizás por la falta de ritmo o confianza, el balón pasó por debajo de sus manos, allanando al Ibiza el camino hacia la primera victoria visitante en el nuevo Estadi Balear. El gol fue tan inesperado como traumático para una afición que no estaba para nada preparada para un chasco de tales dimensiones. Kike, por respeto, no celebró el tanto ante su exequipo.

Viéndose por delante en el luminoso, el Ibiza se hizo dueño de un partido muy trabado y que se fue calentando poco a poco con el paso de los minutos. Los pitiusos gestionaban los tiempos y las interrupciones a su placer, con un Rodado que cogía bien las espaldas a la defensa balearica y un Javi Lara excelso en el centro del campo. La expulsión de Íñigo Arriola, segundo de Manix Mandiola, al filo del descanso por protestas, no hizo si no avivar más si cabe un encuentro ya caliente de por sí.

Con la necesidad de meter más gente arriba y hacer partícipes del partido a Iturraspe y Gabarre, tomó el Atlético Baleares el camino de los vestuarios. La segunda parte empezó como terminó la primera, con un Ibiza mucho más enchufado y un Rodado capaz de sacar de quicio a su rival con y sin la pelota en el pie.

Manix dio entrada a Jorge Ortiz por la izquierda, colocó a Haro de mediapunta e Iturraspe retrasó su posición. Además el Estadi Balear presenció el redebut de Samuel Shashoua con la elástica blanquiazul. El Baleares daba poca impresión de que pudiera igualar el encuentro, pero toda la ilusión de diluyó con un incomprensible tanto en propia puerta de José Peris a falta de un cuarto de hora para el final del partido. El lateral, en un intento de despeje, retrasó el balón hacia la portería, pillando a Manu Herrera adelantado. El derbi se teñía definitivamente de celeste y el Estadi Balear probaba el sabor de la derrota, por primera vez en su feudo, desde el estreno del nuevo Estadi. El campeonato sigue siendo cosa de dos.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: Manu Herrera, Borja, Vallori, Pedro Orfila, Peris; Rovirola (Jorge Ortiz, min. 60), Villapalos, Alberto Gil (Samuel Shashoua, min. 70), David Haro (Arturo, min. 77), Iturraspe y Gabarre.

UD Ibiza: Germán, Pierre Cornud, Mariano, Gonzalo, Núñez, Kike López, Javi Lara (Caballé, min. 73), Javi Pérez, Borja (Sibo, min. 67), Raí y Rodado (Diego, min. 81).

Goles: 0-1: Kike López (min. 18). 0-2: José Peris en propia puerta (min. 74).

Árbitro: Campos Salinas (Comité murciano).

Tarjetas amarillas: José Peris (min. 9), Mariano (min. 10), Núñez (min. 38), Pierre (min. 41), Rodado (min. 63), Diego (min. 93).

Tarjetas rojas: Íñigo Arriola (min. 44).

Estadio: Estadi Balear (ante 3.000 espectadores).