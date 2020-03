El Palma Futsal se estrella ante Herrero

Algún día el Palma Futsal recibirá el premio a tantos años de frustraciones. No se merece despedirse de esta Copa de España a las primeras de cambio, pero el gol de Humberto ha decantado la balanza para el Movistar Inter en estos cuartos de final disputados en el Martín Carpena de Málaga. Los de Antonio Vadillo han sido mejores, sobre todo en la segunda parte, pero no ha sido suficiente porque se ha topado con la auténtica exhibición del meta Jesús Herrero, que ofrecido un recital de paradas dignas de admirar. Ha sido el muro que ha separado de la gloria a los mallorquines, que han acusado también no tener en la rotación la inspiración y el talento de los lesionados Mati Rosa, Quintela y Allan.

El inicio del partido ha sido más propio del fútbol que del fútbol sala, con un innecesario protagonismo de los árbitros, que han mostrado cuatro tarjetas, tres de ellas al Palma Futsal, en seis minutos. Y esto llama la atención porque el duelo era intenso, pero en ningún caso bronco. El Movistar Inter ha empezado con un poquito más de velocidad en el juego, pero los verde pistacho se han mostrado siempre muy ordenados. Incluso ha habido tiempo para que los colegiados revisaran dos acciones con el llamado 'soporte tecnológico' que se han quedado en nada. Lisandro ha avisado con un gran disparo que ha encontrado la respuesta de Barrón. Los de Vadillo estaban bien atrás, sin fisuras, pero tenían que hacer más en ataque. Un disparo de Lolo y otro de Vilela, a la media vuelta, han mostrado los dientes.

Sin ocasiones claras, ambos conjuntos se han mostrado mucho mejor en tareas defensivas que ofensivos. Ambos equipos se conocen demasiado y era difícil que fueran sorprendidos. Vilela se ha mostrado muy entonado en todas sus acciones, dando salida al juego de los suyos y descargando a sus compañeros. Otra parada de Barrón tras un chut de Bebe, por una parte, y un chut de Raúl Campos que Herrero ha repelido con el pie ha sido lo más cerca del gol que han estado ambos conjuntos hasta que ha llegado el de verdad. Humberto ha cazado el balón con Barrón batido para instalar el 1-0 en el marcador. Los árbitros lo han revisado por si había introducido la pelota con la mano, pero ha sido con la boca del estómago. Todo un mazazo que no han hundido al Palma Futsal, ni mucho menos, ya que Vilela y Nunes han tratado de igualar sin suerte justo después. Pero ya se sabe que jamás se puede bajar la guardia ante los Pito, Ricardinho y compañía. Marlon ha estrellado el balón en el larguero en una gran ocasión para los telefónicos.

La dinámica no ha sido muy diferente en la reanudación, aunque el Palma ha elevado su presión y se ha notado. Un gran disparo de Rafa López en una contra ha obligado a lucirse a Herrero. Era toda una declaración de intenciones, que llenaba de esperanzas al medio centenar de hinchas de los de Ciutat presentes en las gradas del Martín Carpena de Málaga. Los de Vadillo han empezado a elaborar menos y a tratar de ser más verticales y lo han conseguido en muchos momentos. Vilela, qué bueno es este jugador, lo ha intentado con un tiro seco que ha despejado el meta. Han sido los mejores momentos de los de Son Moix. Herrero ha sacado una prodigiosa mano a un remate de Nunes que todo el pabellón veía dentro. Y su recital no ha terminado aquí, ni mucho menos. El internacional ha frustrado a Hamza y Nunes en una acción con un doble remate y después a Raúl Campos sacando los puños. El Movistar Inter, cuando estaba más ahogado, ha sacado su casta y ha dado un gran susto con un cabezazo de Gadeia que ha sacado lo mejor de Barrón. Pero los focos estaban en la otra portería. Eloy Rojas ha lanzado un misil que se iba directo a la escuadra y solo una mano espectacular de Herrero ha impedido que entrara. A falta de cinco minutos para el final el Palma se ha empezado a desesperar y eso se ha notado en su precipitación. Pero ha seguido empujando de lo lindo como ha podido. Otra vez Herrero ha desquiciado a Raúl Campos y a Nunes, que lo han intentado con dos remates que se han estrellado con el guardameta. Vadillo ha introducido el portero-jugador a falta de tres minutos y medio. No le quedaba otra. Tomaz ha disparado con el alma, pero el balón se ha ido ligeramente desviado. Y Ortiz ha sacado justo después el balón sobre la línea, con Herrero batido, un disparo de Nunes. Ver para creer. Hoy tampoco ha sido el día del Palma Futsal.