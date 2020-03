Jorge Lorenzo volverá a correr en el Gran Premi de Catalunya

Jorge Lorenzo participará en el próximo Gran Premi de Catalunya defendiendo los colores de Monster Energy Yamaha MotoGP a lomos de la YZR-M1 tras confirmarse que gozará de una 'wildcard' en la cita que se disputará en el Circuit de Barcelona - Catalunya del 5 al 7 de junio.



El '99' rodó por última vez en un Gran Premio en la última cita de la temporada 2019 celebrada en Valencia, después de haber comunicado oficialmente su retirada como piloto en una multitudinaria rueda de prensa previa al GP. Meses después, tras culminarse su incorporación a Yamaha como piloto probador, el balear tendrá la oportunidad de volver a competir ante su afición.





