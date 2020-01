Nadal y Federer donan más de 150.000 euros para ayudar a los afectados por los incendios en Australia

Una selección de las estrellas del tenis mundial ha recaudado cerca de tres millones de euros con un evento benéfico celebrado en Melbourne Park, sede del Abierto de Australia, para ayudar a los afectados por los incendios que están asolando al país oceánico.



El evento, llamado 'AO Rally for Relief', involucró a 12 jugadores entre los que estaban los números uno Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Caroline Wozniacki, Coco Gauff, Stefanos Tsitisipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Petra Kvitova, Naomi Osaka y el australiano Nick Kyrgios también estuvieron involucrados.



En total, el evento de recaudación de fondos para las comunidades afectadas por los incendios forestales en Australia recaudó 4.826.014 dólares australianos (2.983.437 euros). Los incendios, que estallaron en septiembre, han causado al menos 27 muertes y han acabado con la vida de mil millones de animales, aproximadamente.



Después de que el equipo de Serena Williams ganara 4-3 contra el equipo de Wozniacki en un partido de dobles mixtos, Nadal anunció que él y Federer donarán 250.000 dólares australianos (154.425 euros) para la causa. "Espero que eso pueda seguir inspirando a la gente a apoyar este terrible desastre por el que estamos pasando y ayudarnos a recuperar todo lo que necesitamos", dijo el español.





.@RafaelNadal & @rogerfederer pledge to donate $250,000 together for the Australian bushfire relief efforts ??#RallyForReliefpic.twitter.com/anQZMucOPu