La Copa, objetivo difícil pero posible

Esta noche, a partir de las 21 horas, Son Moix será el escenario del partido entre el B the travel brand y el Tau Castelló correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, la decimoséptima.

Los mallorquines, que vencieron en Almansa, ocupan la tercera plaza con un balance de 11 victorias y 5 derrotas. Los castellonenses, que fueron derrotados en casa por el Melilla, están instalados en la duodécima posición después de ganar siete partidos y perder nueve. Tau, como visitante, ha ganado a Almansa, Huesca y Canoe. Como local ganó en la jornada 12 al Gipuzkoa, claro aspirante al ascenso.

La mayor diferencia entre locales y visitantes la podemos encontrar en la defensa. El BTTB ha encajado 1155 puntos y es una de las mejores defensas de la Liga. El Tau es el equipo de la LEB Oro que más puntos ha recibido, 1309.

La solvencia del equipo que dirige Toni Ten depende de tres jugadores. El base Henri Wade es el jugador que más minutos ha jugado y el máximo anotador con 25 minutos y 13 puntos de media. El pívot Johan Van Zegeren es el máximo reboteador, con casi siete por partido. El mejor valorado es el escolta Brano Djukanovic.

Félix Alonso comentó en la rueda de prensa de ayer que no quiere obsesionarse con la Copa porque jugarla no depende de ellos. Prefiere valorar la importancia del encuentro en sí mismo: "Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el partido porque es fundamental para nosotros". Si el B the travel quiere jugar la Copa debe ganar esta noche, esperar un tropiezo del Gipuzcoa, segundo clasificado, y que el 'basket average' general le favorezca.

Seguidamente Alonso destacó las características de juego del Tau, un equipo al que le gusta correr, de posesiones cortas y con una amenaza de la línea exterior destacable: "Tenemos que llevar el juego a nuestro terreno e intentar llevarles más al 5x5". De Matt Stainbrook comentó que se encuentra lejos de su mejor forma y añadió: "Necesitamos alrededor de un mes o mes y medio para que físicamente esté al nivel que exige la competición". Y para finalizar, al hacer balance de la primera vuelta de la Liga regular, mencionó el tema de las lesiones y admitió que si no se hubieran producido las derrotas en casa "estaríamos ante una primera vuelta excelente", concluyó el técnico leonés del B the travel brand.