Alonso: "Indigno, lamentable, calamitoso"

"Podéis poner el calificativo que queráis, lamentable, calamitoso, indigno de un equipo que aspira a los retos y a las cotas a las que nosotros aspiramos y encima jugando en nuestra casa". No se cortó ni un pelo el técnico del B the travel brand, Félix Alonso, a la hora de calificar el trabajo de sus jugadores durante el encuentro que su equipo disputó ayer ante el Palencia. El leonés, que cuenta los partidos por derrotas, mandó un claro mensaje al vestuario.

El técnico del B the travel reconocía que el inicio del encuentro había sido bueno y que habían jugado en el primer tramo del primer cuarto "con bastante fluidez", pero también lamentó "no haber cogido más renta". Al final del primer período el Palencia "empezó a sentirse más cómodo".

También en el segundo cuarto empezó a notarse que "la inercia del encuentro iba a cambiar". El entrenador del conjunto mallorquín fue muy duro y crítico cuando fue cuestionado por el tercer cuarto de su equipo: "Podéis poner el calificativo que queráis, lamentable, calamitoso, indigno de un equipo que aspira a los retos y a las cotas a las que nosotros aspiramos. En ningún momento he reconocido al equipo, a un equipo mío, que baje los brazos, que juegue de esa manera, con falta de energía, no sé si falta de actitud. Al final el partido termina como termina, pero un período como este es preocupante".

Refiriéndose al final del encuentro, el técnico del B the travel brand comentó que habían "tirado de orgullo, de amor propio, de coraje" y al final habían "entendido lo que había que hacer". "Una lástima, porque después de ver cómo ha transcurrido el partido, ganar nos hubiera dado una energía muy buena. A veces está bien chocar con la realidad y que como no nos pongamos el mono de faena y no nos enteremos de qué va la fiesta, lo vamos a pasar mucho peor de lo que imaginábamos".

Al intentar explicar por qué había sucedido lo comentado, el entrenador reconocía que no tenía ninguna explicación. "No tengo explicación ni para lo que ha sucedido en el tercer cuarto ni para el cambio de actitud que ha tenido el equipo en el final", zanjó.