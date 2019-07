Enric Mas: "El Tourmalet me ha vencido"

El ciclista mallorquín Enric Mas fue consciente ayer de las dificultades que atravesó en el siempre difícil Tourmalet. "Ha sido bonito correr hoy con en el maillot blanco. El Tourmalet me ha vencido pero seguiré dando lo mejor que puedo cada día. Julian sigue impresionante, cada día más amarillo...", publicó el artanenc en redes sociales horas después de finalizar la etapa.

Por otra parte, el vaso Mikel Landa aseguró que en la etapa del Tourmalet recuperó parte de las buenas sensaciones que había perdido tras la caída del pasado lunes, agradeció el apoyo de la afición, muchos de ellos llegados desde su País Vasco natal, y afirmó que "queda Tour. Tenía muchas ganas de hacerlo bien hoy, pero a falta de 5 kilómetros me he quedado vacío y las buenas sensaciones que tenía en toda la etapa han desaparecido", dijo el ciclista del Movistar, que ahora esta a 6.14 del líder, el francés Julien Alaphilippe.

Alejandro Valverde, que sigue a Mas en la clasificación general, lamentó que el trabajo del Movistar no diera el resultado previsto y el hundimiento del colombiano Nairo Quintana, quien "no estaba en condiciones y no dijo nada. A partir de ahora está claro que cambia la jefatura de filas en el Movistar", explicó nada más acabar la etapa.