Rudy Fernández: "Estoy muy contento de que Abrines vuelva a disfrutar del baloncesto"

La decimotercera edición del campus de Rudy Fernández, 'RF5 CAMP ´19' da comienzo hoy en Pollença. Durante la presentación del campus en el día de ayer, el jugador del Real Madrid expresó su alegría tras el anuncio de Abrines, cortado en febrero por los Oklahoma City Thunder, en referencia al vídeo publicado por el ex NBA en el que anunciaba su vuelta a las canchas tras superar unos severos problemas psicológicos.

Asimismo, Rudy reconoció que había hablado con él previamente: "Le he enviado un mensaje. Sabía que iba a anunciar los problemas que tuvo y eso tiene mucho valor". También aprovechó la ocasión para elogiar el valor que tiene anunciar un proceso de este calado y "afrontarlo de cara para volver a disfrutar del baloncesto". Por otra parte, recalcó el sentimiento de familia que siente con Abrines, compañero de selección en varias ocasiones. Rudy apuntó que en el deporte profesional "hay mucha presión y, quizás, algunos no lo llevan de la mejor forma". En este sentido, el jugador del Real Madrid asegura que "Álex ha dado este paso ayudado por su familia y amigos: recuerdo que yo también tuve problemas con los dolores de espalda que no me dejaron rendir de la mejor forma, pero los superé".

Rudy Fernández, jugador que podrá acudir al próximo Mundobasket de China si así lo estima Sergio Scariolo, realizó balance de la temporada del Real Madrid, un año en que el equipo ha vuelto a proclamarse campeón de la Liga Endesa "contra uno de los mejores Barça de hace tiempo, que sigue formando una gran plantilla", algo que le da más ilusión para afrontar la próxima temporada, máxime, levantando la copa de campeón en el Palau Blaugrana. también habló de la "mala suerte" de los merengues en la final de Copa del Rey contra su máximo rival, el Barcelona, además de la regularidad mostrada por su equipo durante toda la campaña al acabar como primer clasificado en la fase regular de la Liga Endesa y llegar a la Final4 de la Euroliga.

Rudy afirmó sentirse "feliz" tras el ascenso del Mallorca a la Primera División de fútbol, a la vez que esperanzado con que un equipo mallorquín como el Iberojet Palma ascienda a la ACB, "sería muy bonito", indicó, y añadió: "Que el Iberojet llegara a la final y pusiera en problemas al Bilbao Basket es un paso adelante".

El campus contará con 220 participantes y finalizará el próximo sábado, 13 de julio. Tanto el alero como su hermana, la exjugadora Marta Fernández, quisieron agradecer al ayuntamiento de Pollença su colaboración durante los últimos años, así como a los diferentes patrocinadores que "ya ni caben en el photo call". El número 5 del Real Madrid y de la selección trasladó su agradecimiento a su hermana, a la espera del nacimiento de su bebé, además de al ayuntamiento de Pollença, a los patrocinadores y al Hotel Valparaíso por ofrecer sus instalaciones para la rueda de prensa y por acoger a su familia.



Mundobasket

La próxima cita mundialista que se celebrará en China a partir del 31 de agosto tiene premio añadido, que no es otro que siete plazas directas para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, dos de las cuales serán para mejores combinados europeos.

Este aliciente hace que jugadores como el propio Rudy, esperen con ansia la llamada de Sergio Scariolo.