Borja Jiménez: "No he visto ningún partido del Baleares allí, pero no me da miedo"

El técnico del Mirandés, Borja Jiménez, avisó ayer del peligro del conjunto blanquiazul. "Es posiblemente el rival más difícil que nos hemos encontrado hasta ahora, pero es que esto es la final. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, lo sabemos", resaltó.

El preparador del conjunto burgalés tiene claro que la eliminatoria "son 180 minutos", pero centró su interés en el partido de Anduva. "No quiero pensar en el partido en Son Malferit, estamos muy centrados en Anduva. Es la despedida con nuestra gente y queremos que se sientan orgullosos. Sabemos que son 180 minutos, no 90, pero ahora mismo lo único que nos ocupa es el encuentro de casa", señaló.

Cuestionado por cómo afrontará su equipo el encuentro de la vuelta en tierras mallorquinas, Jiménez restó importancia a las circunstancias: "Si os soy sincero, no he visto ningún partido del Atlético Baleares allí, pero no me da miedo. Contra el Cornellà, en la Copa Federación, también jugamos en césped artificial, en un campo difícil y nos pusimos 0 a 2". Ya para acabar, el técnico del Mirandés elogió a su rival. "El Baleares lleva 23 jornadas sin perder y no ha caído en todo el play-off; eso solo con físico no se consigue".



La vuelta, domingo a las 18

Por otra parte, ayer se dio a conocer el horario del partido de vuelta de la eliminatoria de los play-off que se disputará el domingo 30 de junio, en Son Malferit a las 18 horas.