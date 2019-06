Tirado: "La temporada ha sido muy buena, pero el problema es que queremos ser los mejores"

El director deportivo del Palma Futsal, José Tirado, se siente muy satisfecho por el rendimiento del equipo. "Estoy contento y feliz sobre todo porque estamos en la línea que llevamos marcada en los últimos años de intentar ir creciendo y dar pasitos", comentó. "Estamos en la mejor liga del mundo, que cada año se iguala más y que cada vez tienes que ir haciendo virguerías para seguir teniendo un equipo competitivo. Nosotros no miramos solo a corto plazo y tenemos claro que el Palma Futsal va a durar muchísimos años y si queremos competir con los mejores tenemos que ir un pasito por delante de todos. A día de hoy tenemos un gran equipo y quitando Felipe Paradynski, que acaba contrato y se va, entiende, para mejorar, estamos tranquilos porque estamos el resto de la plantilla protegida. Así da gusta trabajar y poder tener proyectos ambiciosos. Somos conscientes que ganar un título es muy difícil. Tenemos ilusión nosotros, la afición, los medios, los patrocinadores y todo el mundo, pero creemos que este es el camino, seguir trabajando a este nivel", analizó. Eso sí, Tirado no se conforma con eso. "La temporada ha sido muy buena, pero tenemos un problema. Intentamos ser siempre muy exigentes y, aunque estemos muy lejos de los grandes, yo soy el primero que si puedo ser campeón, quiero serlo. El presidente marca una línea que queremos ser los mejores en todos y en la parcela deportiva también. Empezamos teniendo menos de mil socios y hemos llegado a nuestro máximo. Ya no podemos tener más", dijo. "Siempre digo que somos más que un club deportivo. En los últimos años se ha invertido en el marketing y en el área social", explicó orgulloso ante los medios.