Guillem Boscana: "Para el próximo año no puede haber otro objetivo que intentar subir a la ACB"

Después de tres días de reflexión tras la ruptura de la ilusión del sueño de la ACB, el presidente del Iberojet Palma, Guillem Boscana compareció ayer en una rueda de prensa para hacer balance de una temporada que ha sido muy exigente y compleja, además de tener un resultado agridulce. "Cuando tienes el objetivo en la mano y en el último momento te lo quitan, te deja una sensación de disgusto y tristeza. Tenemos que mirar todo en conjunto y no el último partido", declaró ante los medios.

Boscana, que huyó de las lamentaciones, se mostró optimista de cara a la próxima temporada. "A partir de aquí tenemos que mirar lo positivo y mejorar en las cosas no tan positivas y corregir los errores. No hay que pensar en el último minuto y 50 segundos porque eso ya no lo vamos a cambiar. Nos toca mirar con optimismo el próximo año. Además, partimos con una ventaja de que el patrocinador está involucrado con el proyecto y en otros años a estas alturas todavía teníamos que encontrar uno para salir hacia adelante. El mismo Subías fue quien me animó en el avión de vuelta a Palma y es una garantía tenerle con nosotros", resaltó.

A pesar del duro golpe que supone quedarse tan cerca de la meta soñada y establecida al inicio de la temporada, el presidente dejó claro cuál es el objetivo por el que pelear la próxima campaña. "Si nos hemos quedado a cincuenta segundos de la ACB, para el próximo año no puede haber otro objetivo que intentar subir a la ACB, intentar porque ya sabemos que es muy complejo. Hay equipos como el Patronato que han disputado hasta cuatro play-off para intentar subir. Si nosotros hubiésemos subido este domingo, hubiese sido una cosa totalmente atípica. Hoy puedo decir que el objetivo tiene que ser subir a la ACB", señaló.

Asimismo, Boscana propuso varios retos. "Tenemos que conseguir más socios y más patrocinadores para hacer viable tener un equipo como el de este año, pero todavía es pronto para hablar de esto porque la campaña de socios tiene que ir ligado a la plantilla que se haga para poder venderlo", indicó. "Mínimo tenemos que meter dos personas para que la estructura sea lo mejor posible. Aunque yo soy de la idea de que el dinero tiene que estar en la pista", comentó sobre la posibilidad de aumentar la estructura del club.

En cuanto a la próxima plantilla, Boscana, que apuntó que todavía es pronto para dar según qué detalles de renovaciones, aseguró tener algunas ideas en mente. "Tenemos una idea medianamente clara de los que queremos que sigan con nosotros o de los que tenemos dudas sobre su continuidad", concluyó.