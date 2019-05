Iván Ania: "No hay favoritos en estas eliminatorias"

El técnico del Racing, Iván Ania, dio especial importancia a no encajar goles ante el Atlético Baleares en el partido de ida en la eliminatoria de campeones por el ascenso a Segunda División. "Cualquier rival que nos pudiera tocar sabíamos que iba ser difícil porque los cuatro equipos fuimos campeones por méritos propios, nadie nos regaló nada. Nos ha tocado el Atlético Baleares, un equipo similar por características a los que nos hemos enfrentado en el Grupo II por su juego directo y sus dos puntas muy altos. Son situaciones con las que hemos convivido en varios partidos. Tanto la ida como la vuelta van a tener mucha trascendencia, creo que es fundamental dejar la puerta a cero, sobre todo en El Sardinero, y pienso que la eliminatoria está al cincuenta por ciento. No hay favoritos en estos duelos de campeones, el que esté más acertado en las áreas conseguirá el ascenso", reflexionó.

El asturiano espera que el apoyo de su afición sea decisivo para encarrilar la eliminatoria frente a los mallorquines. "El play-off es diferente a la Liga, no tiene nada que ver. Estamos ante una eliminatoria de 180 minutos, no una final a partido único, en la que habrá que manejar bien situaciones que no se dan en partidos de liga regular como jugar con el marcador, con la presión de si lo haces en casa o a domicilio y nosotros vamos a tener un punto a favor porque vamos a contar con veintidós mil aficionados ayudándonos, que es un aliciente extra para conseguir un buen resultado. Ahora nos falta el objetivo definitivo y más importante, el ansiado ascenso a la Liga 1|2|3. La gente se ve identificada con el equipo, con su manera de jugar, hemos sentido siempre su apoyo y han sido un futbolista más. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos, no nos van a fallar y ojalá podamos darles una alegría consiguiendo un buen resultado en Los Campos de Sport y haciendo que la gente salga orgullosa de lo que vio en el campo", se explayó.

El entrenador verdiblanco alabó a los de Manix Mandiola. "Es un equipo muy fuerte en su estadio, donde solo ha perdido un partido, que emplea un sistema 4-4-2 con juego directo sobre sus delanteros. Es un conjunto con mucho empuje, muy intenso y que busca más la profundidad y la verticalidad que el juego combinativo", finalizó.