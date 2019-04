Manix Mandiola: "Ganar al Cornellà sería casi certificar jugar el playoff"

Manix Mandiola se ha mostrado ambicioso este mediodía, tras la sesión de entrenamiento: "Ganar al Cornellà sería casi certificar jugar el playoff, que era un objetivo que nos marcamos al acabar la primera vuelta".

El técnico del Atlético Baleares reconoce que el Cornellà será un rival complicado, pero confía en su equipo para el duelo del domingo (12:00 horas) en Son Malferit: "Ha ganado más fuera que nosotros, solo ha perdido 3, pero hemos jugado contra todos y vamos primeros. Nosotros estamos a su altura o mejor, vamos a pensar en nosotros y en positivo".

"El rival es complicado, pero estamos preparados para la guerra; es un equipo armado, tipo nosotros, bien en defensa, aprovechan la estrategia... Con el apoyo de la afición y los números que tenemos en casa tenemos muchas papeletas para ganar", ha subrayado Mandiola, que considera que ganar al Cornellà "sería eliminar otro rival de los 5 o 6 que estamos arriba".

"Y deberíamos ya ir a por el siguiente paso más ambicioso, jugártela a quedar arriba porque es diferente a quedar segundo", ha sentenciado. "Todo pasa por hacer un buen partido, competir bien e intentar hacer bien lo nuestro. El ambiente siempre es bueno, lo he vivido en momentos malos y ahora que estamos arriba pues es un modo de vida, una parte más del entrenamiento", ha explicado sobre cómo afronta el equipo el final de la temporada.

Además, ha insistido en la importancia de jugar encasa. "La afición, por las dimensiones del campo, su ayuda es importante y ahora incluso más. El final de la temporada pasada en una situación crítica ya salvamos el equipo entre todos y este año en otro tipo de batallas pues más de lo mismo", ha destacado.

En cuanto a la plantilla, el vasco señaló que "Rubén está bien, la semana pasada tuvo fiebre y el cuerpo se resiste y se ha recuperado bien, no hay lesión como tal y estará". Mandiola tiene a todos disponibles y deberá descartar a tres jugadores el domingo.

Por último, restó importancia a la actuación del árbitro en Teruel, el pasado fin de semana. "Tuvo un mal día, no acertó y punto. Algunas veces te dan y otras te quitan; que nos juzguen por lo que hacemos nosotros, no por decisiones que lleven a un partido hacia donde no conviene", ha concluido.