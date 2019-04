Joaquín Caparrós anuncia que padece leucemia crónica

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha anunciado esta tarde, a la conclusión del partido que su equipo ha ganado en Valladolid (0-2), que padece una leucemia pero que esta enfermedad no necesita tratamiento ni le impide seguir con su trabajo. El exentrenador del Mallorca entre 2011 y 2013, que cumple su cuarto partido en el Sevilla tras la destitución de Pablo Machín, ha señalado en la sala de prensa del estadio José Zorrilla -en compañía del presidente de la entidad hispalense Pepe Castro y del nuevo director deportivo Ramón Rodríguez, Monchi- que se le ha diagnosticado esta enfermedad pero que se le ha detectado a tiempo y que ha querido anunciarlo para evitar "más comentarios".



Caparrós resaltó que se le nota "en la cara" que está "feliz" y que quiere "transmitir" a todos los que les quieren que va a "dar mucha guerra". "Tengo leucemia crónica, estoy haciendo mi vida normal y quiero disfrutar de mi profesión". "No tengo tratamiento ni absolutamente nada, para que se quede todo el mundo tranquilo. Quiero disfrutar de la oportiunidad que se me ha dado para ser entrenador". "Quiero aclarar que voy a estar más enchufado que nunca, con los cinco sentidos y que no voy a volver a hablar sobre este tema".





Caparrós, de 63 años,, quedando a las puertas de Europa tras perder en la última jornada en el Santiago Bernabéu por 4-1., tras una racha nefasta de seis puntos de 51 posibles y después de perder 3-0 en Anoeta y colocarse a cuatro puntos de la salvación. Fue sustituido por Gregorio Manzano, que no pudo salvar al equipo del descenso a Segunda B.