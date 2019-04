El exfutbolista alemán Mario Basler abre un local en Cala Rajada

El exfutbolista Mario Basler aterriza en Cala Rajada. El alemán tiene previsto abrir un local, el MB 30 Lounge. Todo un acontecimiento para la colonia alemana de Mallorca, ya que el exinternacional germano es un rostro más que conocido en su país, con múltiples apariciones en televisión y ahora inmerso en el desarrollo de su primer espectáculo teatral, denominado Basler Ballert, con el que está de gira en Alemania desde noviembre de 2018.

"No, no son noticias falsas", asegura Toni Servera en declaraciones a Sophie Mono, del Mallorca Zeitung. El restaurador mallorquín, muy conocido en Cala Rajada (Bar Chevy), es uno de los socios comerciales de Basler. "No solo dará su nombre, sino que también estará allí", asegura Servera.

La previsión es que el local se abra en Semana Santa, con el inicio de la temporada turística. "Esperamos que funcione a principios de mayo", afirma Toni Servera, mientras Basler divide su tiempo entre Alemania y Mallorca.

"No queremos hacer comentarios al respecto en este momento", afirmaron desde el entorno de Basler. "En dos semanas, podemos decir más", añadió un portavoz.

Basler es un asiduo de la televisión alemana como invitado -comentarista- en las transmisiones de partidos de fútbol. Y en su página oficial de Facebook, hay gran cantidad de publicidad sobre su espectáculo de comedia 'Basler Ballert: el show en vivo 90 minutos más tiempo extra', con el que ha estado de gira por Alemania desde noviembre, y anécdotas de su época como jugador y entrenador. En la década de los 90 jugó en el Werder Bremen y luego en el Bayern de Munich. Con la selección de Alemania ganó el Campeonato de Europa de 1996.