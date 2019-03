Nadal vuelve a entrenar once días después de su retirada en Indian Wells

Once días después de su retirada en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells por molestias en el tendón rotuliano de su pierna derecha, Rafael Nadal ha vuelto a los entrenamientos en la Rafa Nadal Academy para preparar la temporada de tierra, que comienza el próximo 15 de abril con la disputa del Masters 1.000 de Montecarlo. Nadal ha entrenado en las pistas de tierra sin el vendaje debajo de la rodilla de su pierna derecha que lució durante su partido de cuartos de final ante el ruso Karen Khachanov y aparentemente recuperado.



El número dos del mundo ha guardado reposo unos diez días, hasta hoy que ha vuelto a pisar una pista de tenis para afrontar la que siempre ha sido para él la parte más importante de la temporada. Tras Montecarlo disputará el Conde de Godó, el Mutua Open de Madrid, Roma y la gran cita del año, Roland Garros, donde aspira a conquistar el título por duodécima vez.



Nadal se lesionó el pasado día 15 de marzo, durante su partido de cuartos de final ante Khachanov. Al final del tercer juego, después de haberse adjudicado el primer set por 7/6, requirió la presencia del fisioterapeuta del torneo, que le colocó una venda debajo de la rodilla derecha para intentar amortiguar el dolor. Nadal acabó a duras penas el partido, con una sensible cojera en las pelotas que le obligaban a correr, pero se llevó el partido de nuevo en la muerte súbita.







