Félix Alonso: "Prefiero agarrarme a la racha global que lleva el Iberojet"

Dejar escapar una victoria siempre es doloroso, pero todavía lo es más cuando es un tropiezo, o en este caso varios, contra equipos que están en plena batalla por la permanencia. Por este motivo, el entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, se inclina por hacer una valoración global de la dinámica del equipo, que ha ganado siete de los últimos diez partidos que ha disputado. "Prefiero agarrarme a la racha global que llevamos", manifestó ante los medios.

En este sentido, el técnico leonés expuso que en ocasiones las derrotas inesperadas se magnifican y pesan más que las victorias. "Tengo la sensación a veces de que estamos mucho peor de lo que realmente estamos o de lo que dicen los números y, honestamente, no lo veo así", declaró.

Además, defendió su postura añadiendo que cuando el equipo ha atravesado una mala racha, siempre ha sabido recomponerse de forma rápida para superar la adversidad. "El equipo ha sabido responder cuando estábamos contra las cuerdas y teníamos que conseguir una victoria", señaló Alonso recordando que la victoria contra Palencia es uno de esos casos. Asimismo, el técnico leonés no quiso olvidar el balance de los buenos resultados que cosecha el conjunto mallorquín para recordar el buen trabajo que están haciendo sus hombres. "Llevamos siete victorias en los últimos diez partidos y a veces da la sensación de que llevamos siete derrotas en estos últimos diez partidos. Evidentemente, hemos perdido con los dos colistas y son las dos grandes cagadas que hemos hecho", reconoció.

En este aspecto, Alonso entendió que los errores a estas alturas de la temporada se vean con otros ojos por estar en plena lucha final por conseguir el objetivo del equipo, entrar en playoffs. "Al inicio de la temporada los errores se ven diferentes porque hay un margen de tiempo para poder solucionarlos pero cuando quedan pocas jornadas y tienes un tropiezo, evidentemente, el margen de error es menor para todos". Sobre el próximo rival, Alonso se mostró sorprendido por el hecho de que el Ourense esté ocupando la sexta posición. "Nadie esperaba al principio de la temporada que estuvieran arriba, pero juegan con mucha dureza, criterio ofensivo y generando mucha confusión al rival con sus defensas alternativas", analizó.

Para vencer al equipo revelación, el técnico indicó las pautas que debe seguir el equipo para no caer. "Tenemos que tener tranquilidad, calma, paciencia y saber que tenemos calidad para sobreponernos a los momentos de dificultad. En casa superamos esos momentos porque tenemos nuestro público y estamos en buena dinámica en Son Moix, pero fuera sí que nos hace falta ese momento de tranquilidad, de no entrar en pánico y de no bloquearnos", concluyó.