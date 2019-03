Alonso "No hemos tenido calma en ningún momento"

? El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, se mostró crítico por la actuación de sus jugadores. "No hemos tenido calma en ningún momento, nos hemos precipitado en la mayoría de los tiros y no hemos sabido gestionar el partido ni cuando hemos tenido la opción de ponernos por delante", declaró ante los medios. Asimismo, afirmó que el equipo sale perjudicado. "El equipo está lógicamente tocado porque veía la opción de conseguir una victoria más"."Lo que no podemos hacer es que no afecte, tenemos que pensar ya en el partido del viernes ante el Cáceres", concluyó.